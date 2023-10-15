Президент Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа, которой он жил на протяжении десятилетий

Трое клоунов, называвших себя "президентами", сидя здесь (в Ханкенди - ред.) бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас. Мы же подходили к этому вопросу так же сдержанно и терпеливо, как сдержанно подходим ко всему.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

"Потому что мы знали, что придем сюда. Я это знал. Ровно 20 лет назад - 15 октября 2003 года я дал это обещание азербайджанскому народу и самому себе. Да, мы ждали 20 лет, а точнее, 17 лет", - сказал глава государства, напомнив, что наш Флаг был поднят в Шуше три года назад.

"Однако мы добились того, чего хотели, претворили в жизнь мечту азербайджанского народа, которой он жил на протяжении десятилетий. Мы восстановили достоинство азербайджанского народа. Мы вернули свои земли, восстановили нашу территориальную целостность и в то же время восстановили наше достоинство", - отметил глава государства.