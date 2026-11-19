https://news.day.az/azerinews/1875668.html Sahibə Qafarova MDB PA-nın Şura iclasında iştirak edib - FOTO Noyabrın 19-da Türkmənistanın Avaza şəhərində MDB Parlamentlərarası Assambleyasının Şura iclası keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iclasda iştirak edib.
Sahibə Qafarova MDB PA-nın Şura iclasında iştirak edib - FOTO
Noyabrın 19-da Türkmənistanın Avaza şəhərində MDB Parlamentlərarası Assambleyasının Şura iclası keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iclasda iştirak edib.
İclasda bir sıra təşkilati məsələlərə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul olunub.
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