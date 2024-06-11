Армении есть чему поучиться у Ирландии

Автор: Лейла Таривердиева

Поднятый в очередной раз Азербайджаном вопрос необходимости изменений в Конституцию Армении своеобразно комментируется экспертным сообществом и СМИ соседней страны. Большинство либо истерит, обвиняя Баку во вмешательстве во внутренние дела Армении, либо утверждает, что это якобы простая прихоть азербайджанской стороны, не желающей мира с армянами.

На самом деле требование Азербайджана вовсе не прихоть. Внесение таких изменений - это обязательный пункт договоренностей, которые заключаются между государствами, одно из которых претендует на земли другого. Не может быть соглашения о мире, если в Конституции Армении содержится отсылка к Декларации о независимости, в которой черным по белому записано, что азербайджанские земли являются частью Армении. При этом наши соседи утверждают, что это вовсе не означает территориальных претензий к Азербайджану, это просто так, от балды вписали, и советуют нам перестать "манипуляции".

По своей традиции тупо опровергая все и вся, в Армении не задумываются, что попытки аргументированно сбросить с себя груз обвинений только усугубляют их положение. В последние дни этот вопрос снова вышел на первый план после заявлений из Баку. В Армении словно впервые услышали о позиции Азербайджана и очень сильно обиделись. Они, оказывается, уже взяли ручку, чтобы подписывать мирный договор, а мы... Армянская пропаганда утверждает, что требование Баку - это грубое вмешательство во внутренние дела суверенной Армении, что оно противоречит международному праву и что в мире еще не бывало, чтобы какие-то соглашения неминуемо меняли конституции.

По всему видно, что армянская сторона старается притвориться мебелью, хотя каждый школьник в Армении знает, что и с какими целями записано в Конституции его страны. Насчет прецедента тоже поспорим, причем, на основе документов.

Но давайте по порядку.

Если это не претензии на наши земли, то что тогда? В Декларации о независимости Армении записано: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... провозглашает: Начало процесса утверждения независимой государственности".

То есть свою независимость Армения провозгласила, виртуально присоединив к себе территории Азербайджана. Есть в тексте этого документа и претензии на земли Турции, называемые в декларации "Западной Арменией".

В свою очередь, в преамбуле Конституции Республики Армения указано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков...", и так далее. В самом тексте Конституции о Карабахе не говорится, но основана она, как указано выше, на общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости. Следовательно, Основной закон Республики Армения закрепил как одну из основных целей армянской нации присвоение территорий соседнего государства.

Теперь о прецеденте.

В апреле 1998 года было заключено британо-ирландское Белфастское соглашение, которое положило конец тридцатилетнему кровопролитию в Северной Ирландии. Документ, называемый еще Соглашением Страстной пятницы, вступил в силу в конце 1999 года. Согласно ему, Северная Ирландия оставалась в составе Великобритании. Сразу после вступления документа в силу, независимая Ирландия внесла изменения в статьи своей Конституции, в которых звучали претензии на Северную Ирландию.

Первоначально в Конституции, принятой в 1937 году, эти статьи звучали так:

"Статья 2

Принадлежащая народу территория состоит из всего острова Ирландия, прилегающих к нему островов и территориального моря.

Статья 3

До воссоединения национальной территории и без ограничения прав Парламента и Правительства, образованных в соответствии с этой Конституцией для осуществления юрисдикции на всей территории, законы, изданные Парламентом, должны применяться в тех же сферах и в отношении той же территории, как и законы Свободного Ирландского государства, и также иметь экстратерриториальное действие".

После внесения изменений статьи стали звучать следующим образом:

"Статья 2

Быть частью ирландской нации - это общее право и право по рождению каждого человека, родившегося на территории острова Ирландия, которая охватывает ее острова и моря. Это также право всех людей, правомочных иным образом в соответствии с законом быть гражданами Ирландии. Кроме того, ирландская нация дорожит своими особыми узами родства с проживающими за границей лицами ирландского происхождения, которые разделяют ее культурную самобытность и наследие.

Статья 3

Ирландская нация твердо намерена на основе гармонии и дружбы объединить все население, проживающее на территории острова Ирландия, при всем разнообразии его самобытности и традиций, признавая при этом, что объединение Ирландии будет происходить только мирными средствами при наличии согласия большинства населения, выраженного в демократической форме в рамках обеих юрисдикций острова. До того как это произойдет, законы, принятые парламентом, учрежденным в соответствии с Конституцией, действуют в пределах той же территории и сферы применения, что и принятые парламентом законы, которые действовали непосредственно до введения в действие настоящей Конституции".

Так что не нужно говорить об отсутствии прецедентов в мировой практике. Прецеденты есть. Изменения, внесенные путем референдума в Конституцию Ирландии, могут рассматриваться как прецедент для ситуации вокруг армянской Конституции. Это не была уступка с чьей-то стороны. Подобная корректировка законодательства - это обязательное условие здоровья межгосударственных отношений. Посмотрели бы мы на армян, если бы в Конституции Азербайджана было бы по аналогии записано, что азербайджанский народ, осуществляя священный завет своих свободолюбивых предков и основываясь на фундаментальных принципах азербайджанской государственности и общенациональных целях, признает составной частью Азербайджана Зангезур, Басарчечер и Даралагез.

Проблема Армении - в слишком большом внимании к тем самым заветам свободолюбивых предков, а также в серьезном кризисе между реальностью и армянскими общенациональными целями и принципами государственности, о которых идет речь в Декларации о независимости. С этими заветами и принципами у армянского народа что-то явно не так. При чем же здесь Азербайджан?