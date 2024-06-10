Мир откладывается в ожидании гарантий. Способен ли их дать Ереван?

Автор: Лейла Таривердиева

Не так давно премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал неожиданное заявление. На своей очередной пресс-конференции он заявил, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан уже до ноября этого года.

Тогда многие сделали из этих слов следующий вывод: стороны обговорили основные моменты и хотят подписать мир в преддверии СОР29, куда может в этом случае пожаловать и армянская делегация. Однако то, что доносится в последние дни из Еревана, говорит о том, что мы поспешили с таким выводом. Далеко не все обговорено и, воспользовавшись моментом, спешит подписать договор до климатического саммита в Баку Армения, но не Азербайджан.

Сразу скажем - выводы сделаны нами самостоятельно. Что на самом деле на уме у Пашиняна, знает только он сам. Поэтому не претендуем на истину в последней инстанции, лишь позволим себе некоторые предположения.

Армения действительно надеялась, что мирный договор будет подписан до ноября. Надежды эти были связаны с неверным представлением о том, что Баку в связи с СОР29 будет готов на все. На подписание сырого и не обеспеченного гарантиями документа, лишь бы в ходе саммита можно было отрапортовать об окончательном разрешении проблем с Арменией. В Ереване неправильно интерпретировали некоторые заявления из Баку и решили, что азербайджанская сторона во что бы то ни стало постарается затащить на мероприятие армянскую делегацию, дабы продемонстрировать победу своей дипломатии. Не исключено, что к заключению мира в любом виде до ноября стороны склоняют и внешние акторы.

Конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы мир был заключен как можно скорее, и регион смог перевернуть эту кровавую страницу своей истории. Конечно же, достижение мира и появление делегации Армении в Баку было бы большим плюсом для всех. Но соседи слишком поторопились с выводами и все далеко не так просто.

Первоначально армянская сторона имела много неадекватных дополнений к предложенным Азербайджаном пяти принципам мира. Большинство из них за четыре послевоенных года отпали сами собой. Не потому, что Армения образумилась, а потому, что исчез предмет армянской "озабоченности" в лице сепаратистского образования и самих сепаратистов. Главным камнем преткновения, тормозящим достижение мира, на сегодня является токсичная конституция Армении. Азербайджан настойчиво поднимает этот вопрос уже не первый год. Сам Никол Пашинян тоже перешел от отрицания и гнева к принятию. Однако идея изменений в конституцию встретила резкую реакцию оппозиции, примкнувших к ней сепаратистских масс и реваншистских кругов. Правительство может назначить референдум, но его итоги при наличии истеричной контрпропаганды в обществе вряд ли обрадуют и не помогут Пашиняну осуществить свою мечту превратить Армению в государство не только де-юре, но и де-факто. Он пытается убедить свое общество, что изменения в Конституцию нужны не азербайджанцам, а, прежде всего, самим армянам, что их страна никогда не станет полноценным государством и уважаемым участником международных процессов, пока ее основополагающие документы будут содержать территориальные претензии к соседям.

Но это все лирика. На физическом плане же мы имеем прежнюю ситуацию и полное отсутствие признаков ее изменения в ближайшем будущем. Нет даже четких решений о референдуме по изменениям в конституцию РА. А есть усиление реваншистского элемента в армянском обществе.

Тем временем МИД Армении сохраняет странный оптимизм. На прошлой неделе оттуда с детской непосредственностью заявили, что Армения и Азербайджан достаточно созрели для подписания мирного договора уже в следующем месяце, то есть в июле.

Но есть позиция Баку, которую озвучил Президент Ильхам Алиев на встрече со спикерами парламентов стран ТЮРКПА 6 июня. "Заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно. Когда мы этот вопрос ставим, я это говорил и еще раз хочу сказать - не потому что мы вмешиваемся в их внутренние дела, абсолютно нет, но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам... Им надо полностью отказаться от идей реваншизма. А мы это видим, что такие идеи существуют, и не только среди оппозиции, но и среди правящей группировки", - заявил Президент Азербайджана.

Пашинян уверяет, что Армения не имеет никаких претензий на земли Азербайджана. Да, мы верим, что лично он не имеет таких претензий и никогда не станет их выдвигать, но Пашинян не вечен на своем посту, и возвращение к власти сторонников "миацума" снова может взорвать регион. Аргументы вроде приоритета мирного договора над конституцией несерьезны, потому что конституция страны всегда ставится выше ее международных обязательств, и это хорошо известно. Если международные обязательства входят в противоречащие с конституцией, соответствующие договора, контракты и так далее аннулируются. Сторонники "миацума" в соответствии с международным правом отзовут подпись Армении, и все начнется заново. Чтобы лишить их такой возможности, Пашинян должен изменить конституцию. Другого выхода у него нет. Как видно из заявлений Президента Азербайджана, Баку очень решительно настроен в этом вопросе.

Официальный Ереван в лице МИДа попытался ответить Президенту Азербайджана. Ведомство распространило заявление, в котором заверило, что "Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе к Азербайджану. Конституция Армении и поправки к ней являются внутренним делом Армении". Ведомство считает приемлемым аргументом тот факт, что в тексте мирного договора есть признание территориальной целостности друг друга и этого достаточно. Армянская сторона пытается убедить Баку, что токсичные положения ее декларации независимости и конституции совершенно безобидны, так как в проекте мирного договора указано следующее: ни одна из сторон не может ссылаться на собственное внутреннее законодательство в связи с неисполнением своих обязательств в рамках мирного договора.

Это несерьезный подход. И вот почему. Указанное положение будет содержаться в документе, подписанным Николом Пашиняном. Любой следующий премьер, который придет на его место в результате выборов, переворота, революции или физического устранения Никола, будет представлять реваншистский лагерь. В Армении больше не подпустят к власти того, кто не разделяет "вековые чаяния армян". А Пашинян их не разделяет и никогда не разделял. Если бы толпы, примкнувшие к нему для устранения карабахского клана, знали, что настанет сегодняшний день, вероятно апрельская "революция" 2018 года не состоялась бы, или же не удалась ему так легко. Претензии, вытекающие из конституции, обязательно снова будут взяты на вооружение, какие бы песни не пел в наши уши армянский МИД. Это неприемлемо в любом варианте, независимо от того, решится Армения при новой власти на агрессию или не решится. Регион окажется перед угрозой новой дестабилизации.

Азербайджан намерен подписать мирный договор при наличии надежных гарантий того, что в будущем Армения не вздумает снова расширять свои границы и следующим поколениям не придется переживать тот кошмар, который выпал на долю их отцов и дедов. Эти гарантии с нынешней армянской конституцией являются, как это называют юристы, ничтожными. Даже если Армения не решится на новую войну, угроза дестабилизации будет постоянной.

МИД Азербайджана расценил заявление армянских коллег как намерение отвлечь внимание международного сообщества от вызовов, которые остаются препятствием для достижения мира между двумя странами. Территориальные претензии к Азербайджану закреплены в многочисленных правовых и политических документах Армении, и именно это является главным препятствием к заключению мира. То, что армянская сторона считает возможным проигнорировать эту проблему, демонстрирует, что Армения не заинтересована в устойчивом мире и стремится лишь сохранить это положение в качестве запасного варианта для возобновления своей агрессии, заявили во внешнеполитическом ведомства Азербайджана.

Еще одним аргументом армянской стороны является якобы наличие в Основном законе Азербайджана аналогичных проблем. Не имея возможности эффективно возражать против законных требований Баку, в Ереване придумали "зеркальный" аргумент, видя аналогию в положении о том, что Азербайджан является наследником АДР. Глава МИД Армении заявил, что Ереван и Баку, дескать, взаимно недовольны конституциями. Это просто попытка уйти от ответственности за решение этого сложнейшего вопроса. Ссылка на наследие АДР не имеет никакого отношения к территориальному вопросу. Это вопрос политического наследования принципов государственности, заложенных первым на Востоке демократическим государством. Эти положения абсолютно не сравнимы. Армения делает жалкую попытку искусственно создать зеркальный эффект. Хотя Пашинян все прекрасно понимает, и мы знаем, что он осознает реалии и риски.

Да, изменения в конституцию Армении не являются предметом переговоров. Тут глава МИД Арарат Мирзоян совершенно прав. Потому что Азербайджан не ведет никаких обсуждений на эту тему - он поставил условие и ожидает его выполнения. Это требование не является "торпедированием процесса" или "местью", как заявляет спикер Ален Симонян. Требование Азербайджана это законное право страны обеспечить свою безопасность на поколения вперед. Руководство Азербайджана не действует по принципу "главное - заработать очки, а после меня хоть потоп". Все, что делается сегодня, рассчитывается на многие десятилетия.

Армении требуется глубокая чистка идеологических конюшен, чтобы следующее поколение выросло на реалиях, а не дезориентирующих в пространстве исторических инсинуациях. Иначе соседство с Арменией так и будет нести зло и угрозы, и, в конце концов, этому придется положить конец. Как? Догадайтесь с первого раза.