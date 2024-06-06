Президент Ильхам Алиев: Если в конституцию Армении не будет внесено изменений, заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном просто невозможно

Если в конституцию Армении не будет внесено изменений, заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном просто невозможно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

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