Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево на Джыдыр дюзю, началось восстановление леса Топхана в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево на Джыдыр дюзю, началось восстановление леса Топхана в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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