https://news.day.az/officialchronicle/1401240.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево на Джыдыр дюзю, началось восстановление леса Топхана в Шуше - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево на Джыдыр дюзю, началось восстановление леса Топхана в Шуше - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево на Джыдыр дюзю, началось восстановление леса Топхана в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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