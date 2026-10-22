https://news.day.az/azerinews/1868755.html Qubada kişinin meyiti həyətdə tapıldı Qubada kişi evinin həyətində ölü halda tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, Ağaquliyev Rövşən Telman oğlunun meyiti yaşadığı evin həyətində ailə üzvləri tərəfindən aşkarlanıb. Onun hansı səbəbdən öldüyü açıqlanmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qubada kişinin meyiti həyətdə tapıldı
Qubada kişi evinin həyətində ölü halda tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Ağaquliyev Rövşən Telman oğlunun meyiti yaşadığı evin həyətində ailə üzvləri tərəfindən aşkarlanıb. Onun hansı səbəbdən öldüyü açıqlanmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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