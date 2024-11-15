Бойкот не состоялся: COP29 в Баку и провал западных планов

Автор: Лейла Таривердиева

"Что еще можно ожидать от Европейского парламента и ПАСЕ, если главный европейский дипломат Жозеп Боррель называет Европу садом, а весь остальной мир - джунглями?! Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела". Такое заявление сделал на открытии Саммита лидеров малых островных государств СОР29 Президент Ильхам Алиев.

Хорошо сказано. Мы джунгли? Прекрасно. Вот только по законам джунглей живем как раз-таки не мы.

В день открытия в Баку СОР29 в Тбилиси перед посольством Азербайджана прошла странная акция под странными лозунгами. Участники акции усердно прятали лица и прикрывались плакатами, будто террористы или бандиты, планирующие ограбление банка. Единственной, кто не прятался, была Грета Тунберг. Все, кто посмотрели видео, гуляющее по соцсетям, обратили внимание, что шведка стоит в центре каркающей массы и тупо смотрит по сторонам, будто не понимает, куда попала и что тут делает. На самом деле, это вовсе не фигура речи. Больную девочку, ставшую комедийной звездой борьбы за экологию, западная пропаганда в последнее время активно использует против Баку. Прежние говорящие головы оказались неэффективны, и вся надежда на новое лицо - юную шведку с когнитивными проблемами.

Впрочем, когнитивными проблемами, по всей видимости, страдает западная пропаганда в целом. Мы почти год наблюдаем за тем, что происходит на этом "фронте", и не перестаем удивляться беспардонности, топорности, нелогичности и даже глупости ходов против климатической конференции в Баку. Задействованы не только СМИ, НПО и традиционные демагоги, но также авторитетные политики, лидеры государств, международные организации. Развернулась беспрецедентная кампания, будто бойкот СОР29 - последняя возможность спасти цивилизацию от всех ее бед. В результате мировая климатическая повестка просто исчезла, замененная сомнительными политическими нарративами. Весь период между СОР28 и СОР29 западная пропаганда говорила о чем угодно, только не о насущных проблемах планеты. Те вопросы, которыми пытались бить по Баку, не имеют никакого отношения к проблеме климата. Тема прав человека может быть, конечно, увязана с экологией, но не в том контексте, в котором пытались ее продавливать крикуны. Темы климата и прав человека плотно интегрированы в проблемах, переживаемых развивающимися странами, малыми островными государствами, заморскими территориями Франции и ее бывшими колониями. Но когда Президент Азербайджана сказал об этом на Саммите лидеров малых островных государства СОР29, в западных кругах поднялся страшный шум. Понятно, что Парижу и другим участникам антиазербайджанского пула эта правда не могла понравиться, но зачем же было так откровенно демонстрировать свое поражение?

Если честно, это даже не возмутительно, а смешно. Те, кто усердно политизировал климатическую повестку, добиваясь отмены саммита в Баку, сегодня обвиняют Азербайджан в якобы использовании вопросов климата в своих политических целях. Да простят нас выпускники сарбонн и гарвардов, но это форменный идиотизм. Выходит, что требовать вернуть армян в Карабах это значит бороться с изменениями климата, а говорить о насущных проблемах бедных стран, переживающих экологическую катастрофу по вине той же Франции, - это недопустимая политизация климатической повестки. Интересный подход, однако. Европарламент неоднократно требовал от европейских чиновников непременно поднять в Баку вопросы "этнических чисток" и освобождения армянских террористов. Какое все это имеет отношение к климату? Никакого. Если Рубик или Араик выйдут на свободу, в мире не прекратятся землетрясения, а арктические ледники не перестанут таять. Поэтому главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю не стоит обижаться за Францию, Нидерланды и ЕС и стращать Баку подрывом авторитета председательства COP29. Какой привет - такой и ответ. Никто ведь не думал, что совершенно бессовестная кампания, организованная против Азербайджана, останется без ответа.

В ответ на истерику, устроенную Боррелем, в Баку напомнили еврочиновнику о его собственном поведении. О том, как Европейская служба внешних связей ЕС разослала странам Союза инструкции не участвовать в COP29, как некоторые ведущие государства Евросоюза отговаривали другие страны ехать в Азербайджан и оказывали на них давление. Вот это все как раз является бессовестной и неприкрытой политизацией глобального мероприятия ООН, направленного на поиск путей спасения планеты. Проводя кампанию против СОР29, все эти боррели и макроны на самом деле демонстрировали неуважение не к Баку, а к Организации Объединенных Наций. К той повестке, которая волнует все человечество. Страны, политики и организации, замешанные в этом безобразии, потерпели поражение в "поединке" с Баку и надеются сейчас взять реванш. Но, как гласит известная поговорка, собака лает, а караван идет.

С самого начала, то есть с декабря 2023 года Баку постоянно говорил о недопустимости увязывания проблем климата с политическими интересами кого бы то ни было. С самого начала Баку демонстрировал решительную настроенность на достижение важных для всей планеты результатов. Несмотря на чрезвычайно неблагоприятный фон, созданный истеричной пропагандой, Азербайджан все-таки довел дело до конца. СОР29 уже который день работает с высокой интенсивностью и эффективностью. Вопреки прогнозам недружественных кругов, конференция проходит на очень высоком представительском уровне. Об этом хорошо сказал в своем выступлении на Саммите лидеров Президент Ильхам Алиев: "И мое последнее послание адресовано тем кругам, которые уже почти год пропагандируют бойкот. Они используют все имеющиеся в их распоряжении средства для проведения кампании бойкота COP29 в Баку. У меня для них плохие новости: у нас зарегистрировано 72 тысяч участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров. Таким образом, мир собрался в Баку, и мы говорим миру: "Добро пожаловать в Азербайджан!"".

Кампания против СОР29 велась на таком уровне, что были опасения, что не многие решатся ослушаться и приехать в Баку. Но пропаганда была посрамлена. Инструмент по имени Грета тоже не сработал. Пропаганда исчерпала все свои возможности, все аргументы, однако проиграть достойно не смогла. Чтобы окончательно не потерять лицо, Франции и другим не стоило топать ножками и размахивать кулачками в ответ на аргументированное выступление Ильхама Алиева. Очень несолидно смотрится представление с министром энергетического перехода и охраны окружающей среды Франции Аньес Панье-Рюнаше в главной роли. Ясно, что Франция не планировала участвовать в конференции в Баку, но хотела как-то красиво это объяснить, чтобы не выглядело бойкотом. Там с нетерпением ждали выступления Президента Азербайджана на Саммите лидеров островных государств. Все было готово и отрепетировано. А вот интересно, если бы в выступлении не была упомянута колониальная политика Франции, к чему придрались бы в Париже?

Самая жалкая роль в этом спектакле досталась, конечно, Армении. Пашинян не смог принять самостоятельного решения и вопрос участия в СОР29 за него решил Макрон. Армянам не позволили поехать в Баку, хотя это и планировалось. Команда Пашиняна до сих пор не может внятно ответить на вопрос, поедет кто-то на СОР29 или нет. Это позорная позиция для государства, называющего себя независимым. Ереван уже поставил себя в неловкое положение, пытаясь спекулировать своим участием в обмен на хлипкий мирный договор. По тому, как в западных кругах суетились, уговаривая Баку подписать бумагу, стало ясно, что идея принадлежит не Пашиняну.

СОР29 продолжается. У Армении еще остается время до 22 ноября, чтобы доказать право называться суверенным государством. Это, кстати, касается не только армян...