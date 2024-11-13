Президент Ильхам Алиев - Жозепу Боррелю: Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела

А что еще можно ожидать от Европейского парламента и ПАСЕ, если главный европейский дипломат Жозеп Боррель называет Европу садом, а весь остальной мир - джунглями?! Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

"В период с 1966 по 1996 годы Французская Полинезия столкнулась с серьезным ухудшением состояния окружающей среды из-за 193 ядерных испытаний, проведенных Францией. Франция несет ответственность за серьезное загрязнение почвы и воды, а также радиационное загрязнение в этом районе. Уровни радиации превысили 4900 процентов. Если добавить к этому 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире в годы оккупации, мы увидим, какой ущерб эта страна нанесла экосистеме планеты. Список преступлений Франции на ее так называемых заморских территориях был бы неполным, если бы мы не упомянули о недавних нарушениях прав человека этим режимом. Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе, также в этом году, было арестовано 38 человек. После всего этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это политическое лицемерие. Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) - два института, ставшие символами политической коррупции, разделяют с правительством президента Макрона ответственность за убийства невинных людей. Все политические заключенные во Франции должны быть немедленно освобождены.

А что еще можно ожидать от Европейского парламента и ПАСЕ, если главный европейский дипломат Жозеп Боррель называет Европу садом, а весь остальной мир - джунглями?! Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела. Азербайджан поддерживал малые островные государства в качестве председателя Движения неприсоединения, поддерживает их в качестве председателя COP29 и будет продолжать поддерживать своих друзей в будущем", - сказал глава государства.