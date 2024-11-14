Голос справедливости Президента Ильхама Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

В рамках СОР29 накануне прошел Саммит лидеров малых островных развивающихся государств. Азербайджан взял на себя продвижение повестки, связанной с финансовой помощью этим странам, более других страдающим от изменений климата.

ООН уже пыталась привлечь внимание развитого мира к проблемам малых островных государств, но тот не проявлял большого энтузиазма. Маленькие страны, затерянные где-то в океане, всегда интересовали развитой мир только как экзотические места для отдыха. Их проблемы виделись чем-то далеким и неактуальным. Но в последние годы стихия серьезно "занялась" и развитыми странами. Недавнее катастрофическое наводнение в испанской Валенсии (погибли более 200 человек) - тому пример. Испания - небедное государство, член Евросоюза. Хотя нанесенный ущерб огромен, проблема будет решена. А что делать жителям Тувалу или Вануату в случае, когда тропический циклон в следующий раз оставит их без крова, как уже бывало?

Вопрос финансирования этой группы государств с целью обеспечения их способности противостоять изменениям климата, был поставлен ребром в рамках председательства Азербайджана в СОР29. Не стоит забывать, что в проблемах климата виноваты не Багамы или Микронезия, а мировые державы. И развитой мир сегодня обязан подумать о выживании островных государств, большинство из которых не имеют и мизерной доли вины в глобальном потеплении.

Как отметил, выступая на саммите Президент Ильхам Алиев, устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные развивающиеся государства, находится в центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29. По словам главы государства, Азербайджан оказывает непоколебимую поддержку малым островным государствам. "Мы оказали помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, ураганов, землетрясений и наводнений. Мы также оказали помощь в сфере продовольственной безопасности и защиты культурного наследия. Многие малые островные страны воспользовались нашими стипендиальными программами, их граждане получили образование в университетах Азербайджана", - сказал глава государства. Президент Азербайджана считает, что голос малых островных развивающихся государств должен быть услышан на мировой арене.

Обсуждения, запланированные в рамках СОР29, призваны помочь представителям указанной группы стран достучаться до мира. Президент Ильхам Алиев ясно дал понять, что председательство страны в СОР поставило конкретную цель и будет добиваться справедливости.

Малые островные государства - это группа из 39 небольших географических территорий, по мнению экспертов, очень слабо защищенных от потрясений. Изменения климата, сотрясающие стихийными катастрофами даже развитые и богатые страны, являются для малых островных государств серьезным испытанием. Это не только человеческие жертвы и разрушения при ураганах, наводнениях, землетрясениях и цунами, это серьезные проблемы в экономике. Малые островные государства составляют большую часть группы стран, теряющих в результате стихийных бедствий от одного до девяти процентов ВВП ежегодно. Это огромная цифра. Особенно для экономик стран, и без того не отличающихся богатством и благоденствием. Потери в ВВП - это снижение финансовых возможностей страны, падение уровня жизни, нищета, низкий уровень социальной защищенности. Изменения климата бьют особенно сильно по аграрной сфере, являющейся основой существования для значительной части населения этих государств. А за этим следует угроза продовольственной безопасности.

По оценкам экспертов журнала Nature Climate Change, к середине текущего столетия до 73 процентов островных государств (а это 16 миллионов человек) столкнутся с усилением засухи. В связи с изменением уровня океана продолжится эрозия береговой линии.

Несколько лет назад ООН в одном из своих докладов отмечала, что потери от будущих стихийных бедствий представляют собой экзистенциальную угрозу для малых островных государств. Согласно прогнозам аналитиков, предполагаемые ежегодные убытки будут эквивалентны почти 20 процентам всех расходов на социальную сферу. Аналогичный показатель в Северной Америке прогнозировался в 1,9 процента, в Европе и Центральной Азии - в один процент. Это означает, что последствия изменения климата превратили экономики малых островных государств в решето - сколько не наполняй, все будет проливаться. Страны этой группы пытались решить проблему самостоятельно, но географическая изоляция и отсутствие финансовых ресурсов не позволяют предпринимать эффективные шаги. А большой мир о них забыл.

Большая проблема для островных развивающихся стран - это подъем уровня мирового океана. Средний уровень мирового океана с 1900 года повысился примерно на 21 см. Каждый год уровень воды повышается на 3,2 мм, что в 2,5 раза быстрее, чем еще десять лет назад. Кроме того, в некоторых океанических бассейнах уровень воды поднялся на 15-20 см. Причиной повышения уровня мирового океана является повышение глобальной температуры, что, в свою очередь, вызвано антропогенными факторами. По подсчетам специалистов Национального управления океанических и атмосферных явлений США, даже при низких выбросах парниковых газов к 2100 году уровень мирового океана с большой вероятностью поднимется как минимум на 30 см от значения, зафиксированного в 2000 году. А если проблемы не начнут решаться, то и на 2,5 м. Это, например, означает, что Мальдивы уйдут под воду, потому что 80 процентов территории государства возвышается над уровнем моря лишь на метр.

То есть в результате негативных процессов, связанных с изменением климата, малым островным государствам угрожает эрозия береговой линии, частичное затопление, дефицит пресной воды, засуха. Рыба составляет основную часть пищи жителей этой группы стран, и изменения в экосистеме вызовут голод. Мы уже не говорим о разрушениях вследствие тропических циклонов и землетрясений. Изменения климата бьют и по туризму. Из-за частых ураганов и цунами отдых на прежде популярных островах становится опасным. Кроме того, специалисты подсчитали, что при повышении уровня океана на 50 сантиметров Гренада и Карибы потеряют 60 процентов пляжей. А это будет ударом по экономике, значительную долю в которой занимают доходы от туризма.

В сентябре 2019 года ураган "Дориан" обрушился на Багамы. Урагану была присвоена наивысшая, 5-я категория, что означает катастрофические разрушения. Скорость ветра, бушевавшего двое суток, достигала почти 300 км/ч. Посетив после урагана Багамы, глава ООН заявил, что "это было стихийное бедствие адской степени, но это не проделки дьявола. Виновато в нем изменение климата".

Несколько лет назад Антониу Гутерриш совершил символическую экскурсию на байдарке вдоль побережья государства Тувалу, в той части, которая окажется под водой в случае дальнейшего повышения уровня океана. Перед глазами генсека ООН предстала горестная картина. Отметим, что в марте 2015 года тропический ураган "Пэм" лишил крова 45 процентов населения этого небольшого островного государства. До этого циклон прошелся по Вануату, где разрушил практически все дома...

Еще раз подчеркнем - то, что творится с климатом, это прямая вина богатых развитых стран, на долю которых приходится практически весь объем выбросов. Малые развивающиеся страны, оторванные от материков и живущие в основном за счет туризма и сельского хозяйства, виновны в тысячной доле тех проблем, которые переживает современная цивилизация.

Азербайджан серьезно настроен на достижение результата. В лице Баку ООН нашла сильного партнера, способного добиваться поставленных целей и умеющего убеждать.