Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает непоколебимую поддержку малым островным государствам

Азербайджан оказывает непоколебимую поддержку малым островным государствам. Мы оказали помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, ураганов, землетрясений и наводнений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

"Мы также оказали помощь в сфере продовольственной безопасности и защиты культурного наследия. Многие малые островные страны воспользовались нашими стипендиальными программами, их граждане получили образование в университетах Азербайджана", - сказал глава государства.