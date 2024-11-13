https://news.day.az/officialchronicle/1706756.html Президент Ильхам Алиев призвал страны с колониальным прошлым помочь малым островным государствам Сотрудничество Азербайджана, как страны, принимающей СОР29, с малыми островными развивающимися государствами, поднялось на более высокий уровень. Сегодня их голос должен быть услышан на глобальной арене.
Президент Ильхам Алиев призвал страны с колониальным прошлым помочь малым островным государствам
Сотрудничество Азербайджана, как страны, принимающей СОР29, с малыми островными развивающимися государствами, поднялось на более высокий уровень. Сегодня их голос должен быть услышан на глобальной арене.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.
"Я обращаюсь к развитым странам, особенно к странам с колониальным прошлым, с тем, чтобы они оказали помощь малым островным государствам", - отметил глава государства.
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