Макрон обиделся на правду от Президента Ильхама Алиева: французскому министру приказали не ехать в Баку

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Францию задела правда, сказанная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Day.Az представляет публикацию:

"Сегодняшние слова Президента Ильхама Алиева о французском лицемерии и неоколониализме, сказанные им на саммите с участием малых островных государств, пришлись в яблочко: они сильно задели французского президента Макрона.

Эмманюэль обиделся, причем настолько сильно, что приказал своей министрессе экологии Аньес Паннье-Рюнаше отменить поездку в Баку на СОР29.

Об этом указании Макрона рассказала сама Паннье-Рюнаше. "После разговора с президентом республики и премьер-министром, стало понятно, что я не поеду в Баку на следующей неделе", - заявила она в парламенте.

Обиделись? Бедняжки. Ну, вспомните тогда, что сказал Ильхам Алиев на СОР29 вчера, прямо на открытии. Призывали к бойкоту, отказывались приезжать - ну и ладно. СОР29 в Баку собрал более 70 000 человек из 196 стран мира - и потерю нескольких французов мы точно переживем".

Напомним, что 13 ноября, выступая на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS) в рамках COP29 Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что один из важных вопросов международной повестки дня - неоколониализм и изменение климата.

"Так называемые заморские территории Франции и Нидерландов, особенно в бассейне Карибского моря и Тихом океане, относятся к числу территорий, наиболее страдающих от климатических изменений. Повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия создают серьезные угрозы для этих регионов. Голоса этих сообществ часто жестоко подавляются режимами в их метрополиях. Это народы французских колоний Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотты, Уоллис и Футуны, Корсики, Реюньона, Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы, Сен-Пьера и Микелона, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, а также колоний Нидерландов, таких как Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Давайте поаплодируем жителям этих территорий. Они и сегодня, в XXI веке страдают от колониального господства. С 1946-1947 годов Французская Полинезия и Новая Каледония признаны Организацией Объединенных Наций в качестве несамоуправляющихся территорий. Однако процесс их деколонизации все еще задерживается.

В период с 1966 по 1996 годы Французская Полинезия столкнулась с серьезным ухудшением состояния окружающей среды из-за 193 ядерных испытаний, проведенных Францией. Франция несет ответственность за серьезное загрязнение почвы и воды, а также радиационное загрязнение в этом районе. Уровни радиации превысили 4900 процентов. Если добавить к этому 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире в годы оккупации, мы увидим, какой ущерб эта страна нанесла экосистеме планеты. Список преступлений Франции на ее так называемых заморских территориях был бы неполным, если бы мы не упомянули о недавних нарушениях прав человека этим режимом. Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе, также в этом году, было арестовано 38 человек. После всего этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это политическое лицемерие. Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) - два института, ставшие символами политической коррупции, разделяют с правительством президента Макрона ответственность за убийства невинных людей. Все политические заключенные во Франции должны быть немедленно освобождены", - сказал Президент Ильхам Алиев.