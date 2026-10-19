https://news.day.az/azerinews/1868049.html Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 19 oktyabr 2026-cı il tarixində imzaladığı müvafiq Sərəncamla Anar Məhərrəm oğlu Bayramov Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri təyin edilib.

Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib - FOTO

Azərbaycanca, 19 октября 2026 14:52 (UTC +04:00) 348
Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 19 oktyabr 2026-cı il tarixində imzaladığı müvafiq Sərəncamla Anar Məhərrəm oğlu Bayramov Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri təyin edilib.

Day.Az xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, yeni təyin olunmuş nazir Anar Bayramov bu gün Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim olunub. Yeni naziri kollektivə Baş nazirinin müavini Teymur Musayev təqdim edib.

Qeyd edilib ki, təqdimat mərasimində çıxış edən Teymur Musayev qurumun qarşısında duran vəzifələrlə bağlı dövlət başçısının tapşırıqlarını diqqətə çatdırıb. O, səhiyyə sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasətinin ardıcıl davam etdirilməsinin, qarşıya qoyulan hədəflərə nail olunması üçün mövcud imkanların səfərbər edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Həmçinin bu vəzifələrin icrasında yeni təyin olunmuş səhiyyə nazirinə və nazirliyin kollektivinə uğurlar arzulayıb.

Anar Bayramov ona göstərilən etimada görə təşəkkürünü bildirərək, qarşıda duran vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib. O, səhiyyə sahəsində mövcud imkanlardan səmərəli istifadə olunmasının, fəaliyyətin müasir idarəetmə prinsipləri əsasında təşkilinin və əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Həmçinin bildirilmişdir ki, dövlət başçısının 19 oktyabr 2026-cı il tarixli "Səhiyyə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında" Fərmanına əsasən, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

Qeyd olunan qərarlar ölkədə səhiyyə sahəsində idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, fəaliyyətin daha səmərəli əlaqələndirilməsi və səhiyyə sisteminin institusional inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu dəyişikliklərin səhiyyə sahəsində vahid yanaşmanın gücləndirilməsinə, qurumlararası əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və qarşıya qoyulan strateji hədəflərin daha səmərəli həyata keçirilməsinə töhfə verməsi nəzərdə tutulur.

Səhiyyə Nazirliyi qarşıdakı dövrdə əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, səhiyyə sisteminin müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsi və bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək.

  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
  • Teymur Musayev Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib
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