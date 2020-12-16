Первый грузовой состав из Турции через Азербайджан прибыл в Китай

Первый грузовой состав с экспортными товарами из Турции в город Сиань (Китай) прибыл в Хоргос на казахско-китайской границе.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", грузовой состав преодолел уже 6,593 тысячи километров.

Отметим, что грузовой поезд состоит из 42 контейнеров, каждый из которых по 40 футов.

Состав уже проследовал через железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс и транспортный коридор Восток-Запад - Анкару, Сивас и Карс, после чего через Грузию прибыл в Азербайджан. Далее контейнеры были отправлены транзитом через бакинский порт фидерным судном "Beket Ata" в Казахстан и проследуют в конечный пункт прибытия, китайский город Сиань.

Отметим, что общая протяженность маршрута состава, груженного 42 контейнерами с холодильниками производства Турции - 8,693 тысячи километров (два континента, два моря и пять стран). Расчетное время в пути из Турции до Китая - 12 суток. Операторами состава, отправленного из Стамбула в Сиань по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, являются члены международного транспортного консорциума - компании ADY Konteyner (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pasific Eurasia Logistics (Турция).

Напомним, что грузовой состав отбыл с турецкой станции "Казлычешме" четвертого декабря 2020 года в 14:00 (GMT+3). В церемонии отправки состава принял участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. В ноябре 2019 года из КНР в Европу транзитом через Турцию был отправлен первый грузовой состав, который проследовал через ж/д Баку-Тбилиси-Карс.