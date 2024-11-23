https://news.day.az/economy/1709877.html Азербайджанская нефть растет в цене На мировых рынках возросла цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light (CIF). Как сообщает Day.Az, стоимость одного барреля азербайджанской нефти увеличилась на 0,92 доллара США или на 1.22%. В результате, цена барреля достигла 76,52 доллара США. Отметим, что недавно МЭА обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2025 г.
Азербайджанская нефть растет в цене
На мировых рынках возросла цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light (CIF).
Как сообщает Day.Az, стоимость одного барреля азербайджанской нефти увеличилась на 0,92 доллара США или на 1.22%. В результате, цена барреля достигла 76,52 доллара США.
Отметим, что недавно МЭА обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2025 г.
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