Азербайджанская нефть растет в цене

На мировых рынках возросла цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light (CIF).

Как сообщает Day.Az, стоимость одного барреля азербайджанской нефти увеличилась на 0,92 доллара США или на 1.22%. В результате, цена барреля достигла 76,52 доллара США.

Отметим, что недавно МЭА обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2025 г.