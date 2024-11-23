Сколько нефти будет добывать Азербайджан ежедневно в 2025 году?

Добыча нефти в Азербайджане в 2025 году достигнет 0,64 миллиона баррелей в сутки.

Об этом Day.Az сообщили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Агентство оставило свой прогноз по добыче нефти в стране без изменений по сравнению с оценкой, сделанной в прошлом месяце.

МЭА прогнозирует, что добыча нефти в Азербайджане начнется с 0,61 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2025 года, увеличится до 0,63 миллиона баррелей в сутки во втором квартале и достигнет 0,65 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.

В 2024 году Азербайджан сохранит добычу сырой нефти на уровне около 0,6 миллиона баррелей в сутки, считает МЭА. Ожидается, что в третьем квартале добыча останется на уровне примерно 0,6 миллиона баррелей в сутки, с небольшим увеличением до 0,61 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале.

Между тем, по последним данным министерства энергетики Азербайджана, добыча нефти и газового конденсата в стране составила 24,1 миллиона тонн. Из этого объема около 13,9 миллиона тонн были добыты на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", 3,5 миллиона тонн (газового конденсата) - на месторождении "Шахдениз" и 500 000 тонн (газового конденсата) - на месторождении "Абшерон".