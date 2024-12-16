В Азербайджане предпринимательство становится доступнее

В настоящее время в Азербайджане реализуются различные программы, законодательные инициативы и административные механизмы, направленные на упрощение и облегчение доступа предпринимателей к бизнесу.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса.

"Развитие любой страны проходит через развитие предпринимательства. Сегодня мы реализуем различные программы, законодательные инициативы и административные механизмы, направленные на упрощение и облегчение доступа предпринимателей к бизнесу. Это позволило сформировать в Азербайджане крепкий фундамент для нового и масштабного предпринимательского класса. Я уверен, что наша совместная работа в будущем будет способствовать дальнейшей реализации различных проектов и поддержке предпринимательства в различных направлениях, что внесёт большой вклад в развитие страны", - сказал он.

Недавно сообщалось, что азербайджанские предприниматели получили сотни миллионов льготных кредитов.