В Азербайджане могут ввести запрет на покупку определенных товаров за наличные

В Азербайджане будут применяться финансовые санкции к налогоплательщикам, не осуществляющим в безналичном порядке платежи при купле-продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и изделий из драгоценных металлов и продукции культуры, а также при купле-продаже движимого имущества, зарегистрированного в официальных реестрах (кроме продажи автомобилей), на общую сумму более 15 тыс. манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках к Налоговому кодексу, которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, к этим налогоплательщикам в течение календарного года будет применяться финансовая санкция в размере 10 процентов от общей суммы совершенной операции при осуществлении ее в первый раз, 20 процентов - при во второй раз и 40 процентов - при совершении её три и более раза.

В случае принятия этот закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане будет применен дифференцированный подход к безналичным расчетам в связи с деятельностью объектов общепита.