Новые правила для безналичных расчетов в кафе и ресторанах

В Азербайджане будет применен дифференцированный подход к безналичным расчетам в связи с деятельностью объектов общепита.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О безналичных расчетах", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, лимит безналичных расчетов, разрешенных в течение месяца всеми плательщиками НДС, а также налогоплательщиками, осуществляющими деятельность общественного питания и уплачивающими упрощенный налог по ставке 8 процентов, устанавливается в размере 2 процентов оборота (включая НДС) по товарам, работам и услугам, представленным в предыдущем календарном месяце, в зависимости от оборота продаж, но не более пятидесяти тысяч манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении. Поправка к закону вступит в силу с 1 января 2025 года.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане реализуются различные программы, законодательные инициативы и административные механизмы, направленные на упрощение и облегчение доступа предпринимателей к бизнесу.