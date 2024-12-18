Медстрахование в Азербайджане помогло уменьшить наличные платежи

После введения Обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане наблюдается снижение наличных оплат.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава Департамента стратегического развития и экономического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Рамиль Мухтарзаде, выступая на панели в рамках "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Он отметил, что предпринимаются шаги по дальнейшему сокращению наличных платежей.

"Большая часть наличных платежей приходится на деньги, потраченные на лекарства. С учетом этого уже со следующего года предусмотрено обеспечение амбулаторными лекарственными средствами в рамках ОМС. В настоящее время разрабатываются правила применения этого решения",- добавил он.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане могут ввести запрет на покупку определенных товаров за наличные.