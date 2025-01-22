Азербайджан, Иран и Россия могут создать в регионе мощную энергосеть

Азербайджан, Иран и Россия, объединив свой электрический потенциал, могут создать в регионе мощную электрическую сеть.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр энергетики Ирана Аббас Алиабади 21 января на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в Тегеране.

Иранский министр также отметил, что развитие инфраструктуры по обмену электричеством между Ираном и Азербайджаном может стать ключевым в контексте ее поставок в Нахчыванскую автономную республику Азербайджана.

Алиабади отметил, что с учетом ввода в эксплуатацию гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз между Ираном и Азербайджаном ускорение процесса модернизации ГЭС может оказаться в центре внимания.

"Министерство энергетики Ирана в координации с Организацией по охране природы страны в сотрудничестве с министерством энергетики Азербайджана готово провести экологические исследования по строительству и вводу в эксплуатацию водохранилищ "Ордубад" и "Маразад", - добавил он.

На встрече заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отметил, что для полного и точного выполнения проекта электроснабжения между Ираном, Азербайджаном и Россией должны быть проведены технические и инженерные исследования. Он выразил надежду, что при сотрудничестве трех стран результат в связи с этим будет достигнут в кратчайшие сроки.

Отметим, что 2-дневное 16-е заседание совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана в Тегеране началось 21 января.

Ранее собщалось, что Иран и Азербайджан обсудили всестороннее развитие отношений.