Представитель энергетического ведомства Великобритании едет в Азербайджан

Руководитель Объединенного управления по международной энергетике при МИД Великобритании и Министерстве энергетической безопасности и достижения нулевых выбросов Софи Уэстлейк вскоре посетит Азербайджан.

Как сообщает Trend со ссылкой на информированный источник, ее визит приурочен к мероприятиям Бакинской энергетической недели, передает Day.Az.

Отметим, что 30-я Бакинская энергетическая неделя пройдет с 2 по 4 июня, собрав ведущих мировых энергетических экспертов на крупнейшем отраслевом событии региона.

За эти годы мероприятие зарекомендовало себя как надежная платформа для диалога в энергетической сфере как на региональном, так и на международном уровне, став одним из ключевых событий в глобальном энергетическом календаре.

В этом году в Бакинской энергетической неделе примут участие 267 компаний из 39 стран. Помимо Азербайджана, среди участников - Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Китай, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Швейцария, Турция, Украина, ОАЭ, Великобритания и Северная Ирландия, США, Узбекистан и Гвинея-Бисау.