О безопасной норме употребления фастфуда

Эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова рассказала, существует ли безопасная для здоровья частота употребления фастфуда. Свое мнение на эту тему она высказала в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Универсальной научно установленной нормы, например, что фастфуд можно есть один раз в неделю, не существует. Если человек не готов полностью отказываться от такой пищи, лучше придерживаться принципа "реже и меньше"", - заявила врач.

Чтобы снизить потенциальный вред от фастфуда, доктор также посоветовала выбирать меньшую порцию. Также она порекомендовала сочетать такие блюда со свежими овощами и не есть много соусов. Врач подчеркнула: эпизодическое употребление фастфуда, например, один-два раза в месяц, может быть частью рациона, если в остальное время человек питается сбалансированно.