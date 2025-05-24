Создатель Steam готовит к выпуску мозговой имплант

Гендиректор Valve Гейб Ньюэлл объявил о запуске первого нейрочипа своей компании Starfish Neuroscience в конце 2025 года.

Как передает Day.Az, в отличие от решений Neuralink, новая разработка ориентирована на менее инвазивные импланты с возможностью одновременной работы с несколькими участками мозга.

Ключевой особенностью устройства станет отсутствие встроенной батареи - имплант будет получать питание по беспроводной связи. По словам Ньюэлла, современные методы взаимодействия с мозгом сосредоточены на его отдельных областях, однако многие неврологические расстройства связаны с нарушением работы нейронных цепей. Эффективное лечение таких состояний требует распределенных интерфейсов, способных записывать и передавать данные между несколькими зонами мозга одновременно.

Разработанный в сотрудничестве с imec чип будет обладать компактными габаритами (2х4 мм) и низким энергопотреблением (1,1 мВт в стандартном режиме).

Он оснащен 32 электродными участками, 16 каналами записи на частоте 18,75 кГц и возможностью стимуляции произвольных пар электродов. Производство импланта будет осуществляться по 55-нм технологическому процессу TSMC.

Компания уже ведет поиск партнеров в сфере беспроводной передачи данных и разработки индивидуальных нейроимплантов.

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