Названы смартфоны Samsung, которые получат Android 15

Samsung раскрыла официальное расписание выхода обновления One UI 7 на базе Android 15 для актуальных моделей смартфонов и планшетов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на немецкий сайт Samsung.

Так, в июне обновление получат смартфоны Galaxy A53, A54 и A55, A33, A34 и A35, A25, A14, A15 и A16, Galaxy M33 и M53 5G, а также защищенные модели Galaxy XCover 6 Pro и XCover 7. Позднее, в июле, обновление выйдет для Galaxy A05s.

Вместе с тем в июне обновление станет доступно для ряда планшетов Samsung, среди которых Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab A9+ и A9+ 5G, а также защищенные Galaxy Tab Active 4 Pro и Tab Active 5, включая версии с поддержкой 5G. В июле свежая прошивка выйдет для Galaxy Tab A9.

Летом ожидается выход обновления One UI 8 на базе Android 16. Прошивка уже проходит тестирование, которое будет ограниченным и краткосрочным, но переход на стабильную версию будет быстрым и масштабным. Среди первых устройств, которые могут получить обновление, значатся флагманские Galaxy S25, Z Fold6 и Z Flip6.

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