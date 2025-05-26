Apple начала выкупать старые iPhone
Корпорация Apple начала предлагать более выгодные условия при обмене старых iPhone на новые.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Американская фирма запустила акцию в Китае. Журналисты агентства отметили, что Apple увеличила стоимость выкупа подержанных устройств при покупке новых смартфонов по trade-in. Отмечается, что таким образом IT-гигант пытается поправить свое положение на местном рынке и увеличить продажи. Ранее стало известно, что поставки iPhone в Китае упали почти на 50 процентов за год.
При этом авторы Reuters заметили, что выгода пользователей при покупке новых смартфонов по trade-in оказалась не очень существенной. В переводе на американскую валюту старые смартфоны потребителей стали оценивать на 10-11 долларов выше.
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