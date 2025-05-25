Xiaomi свергла Apple

По данным аналитической компании Canalys, китайский производитель Xiaomi занял лидирующую позицию на мировом рынке носимой электроники в первом квартале 2025 года. Общий объем поставок устройств, включающих смарт-браслеты и умные часы, достиг 46,6 млн единиц за период с 1 января по 31 марта, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, Xiaomi возглавила список мировых поставщиков с 8,7 млн отгруженных устройств, заняв 19% рынка. Компания продемонстрировала впечатляющий годовой рост в 44% благодаря обновлению своих серий Smart Band и Watch, а также выпуску более доступных продуктов под брендом Redmi. Особой популярностью в первом квартале пользовался фитнес-браслет Redmi Band 5, ставший одним из самых продаваемых носимых устройств.

На втором месте оказалась Apple с примерно 7,6 млн отгруженных устройств и долей рынка в 16%. Третье место заняла Huawei, поставившая 7,1 млн устройств и занявшая 15% рынка, что обусловлено высоким спросом на ее серии Watch GT и Watch Fit.

Samsung занял четвертую позицию с 4,9 млн отгруженных носимых устройств и 11% рынка, показав уверенный рост на развивающихся рынках. Замыкает пятерку лидеров Garmin с 1,8 млн поставок и 4% рыночной доли.

Canalys также провела исследование среди потребителей в Европе, чтобы выяснить ключевые факторы, влияющие на покупку умных часов. Неудивительно, что цена и время автономной работы оказались двумя наиболее важными критериями для покупателей. Функции отслеживания здоровья, бренд и дизайн также вошли в число основных факторов выбора умного носимого устройства. Любопытно, что спортивные функции оказались среди менее важных решающих факторов.

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