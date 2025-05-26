Китай провёл первый в истории турнир по роботизированному боксу

В китайском городе Ханчжоу состоялся первый в мире турнир по боксу среди гуманоидных роботов Unitree Fist King: Awakening, организованный компанией Unitree Robotics. Мероприятие представляло собой поединки в стиле муай-тай между человекоподобными машинами, демонстрируя передовые достижения в робототехнике.

Как передает Day.Az, запись турнира доступна на YouTube.

Перед выходом на ринг инженеры Unitree, как пишет "Хабр", провели тщательную подготовку машин, сосредоточившись на их способности к балансировке и сохранению устойчивости. Каждый боевой робот был оснащен LiDAR-датчиками и камерами глубины, что позволяло им выполнять сложные комбинации ударов, включая хуки и удары коленями.

Управление участниками осуществлялось дистанционно четырьмя командами инженеров-людей. Они использовали геймпады и голосовые команды, обеспечивая контроль в реальном времени.

Согласно соревновательным правилам, поражение фиксировалось, если робот не мог подняться в течение восьми секунд после падения. Причиной падения могла быть как потеря равновесия, так и удар оппонента.

Главной целью мероприятия Unitree Fist King: Awakening стала демонстрация технологических возможностей компании и отработка инженерных решений в динамичной среде. Компания уже объявила о планах провести вторую битву роботов в декабре 2025 года, обещая учесть уроки первого турнира и сделать следующее состязание более зрелищным и динамичным.

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