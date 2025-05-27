https://news.day.az/hitech/1756096.html Кенгуру с билетом на самолёт взорвал интернет - ВИДЕО В Австралии кенгуру не пустили в самолёт: хозяйка показала билет животного, но сотрудники аэропорта ей отказали. Видео мощно завирусилось в соцсетях, потому что никто не понял, что его создала нейросеть Veo 3. Кроме очень реалистичной картинки, ИИ даже сгенерировал правильный австралийский акцент в разговоре.
Кенгуру с билетом на самолёт взорвал интернет - ВИДЕО
В Австралии кенгуру не пустили в самолёт: хозяйка показала билет животного, но сотрудники аэропорта ей отказали.
Видео мощно завирусилось в соцсетях, потому что никто не понял, что его создала нейросеть Veo 3.
Кроме очень реалистичной картинки, ИИ даже сгенерировал правильный австралийский акцент в разговоре.
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