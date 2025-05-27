Кенгуру с билетом на самолёт взорвал интернет

В Австралии кенгуру не пустили в самолёт: хозяйка показала билет животного, но сотрудники аэропорта ей отказали.

Видео мощно завирусилось в соцсетях, потому что никто не понял, что его создала нейросеть Veo 3.

Кроме очень реалистичной картинки, ИИ даже сгенерировал правильный австралийский акцент в разговоре.

До этого мы сообщали, что Китай провёл первый в истории турнир по роботизированному боксу.