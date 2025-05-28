Apple выпустит собственный игровой хаб для iPhone
Apple разрабатывает новое приложение для видеоигр, которое заменит Game Center.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.
Apple готовится представить обновленную платформу для управления мобильными играми 9 июня в рамках конференции WWDC 2025. Согласно источнику, приложение станет централизованным хабом для игрового контента и функций - включая достижения, таблицы лидеров и социальные взаимодействия. Сервис будет предустановлен на iPhone, iPad, Mac и Apple TV уже к концу текущего года.
Разработка приложения, которое, предположительно, заменит устаревший Game Center, обсуждается с конца 2024 года. Ранее портал 9to5Mac сообщал о планах Apple создать автономный магазин игр, независимый от App Store, что может указывать на связь с текущим проектом.
Вместе с тем Apple приобрела свою первую игровую студию - канадскую RAC7, известную по инди-проекту Sneaky Sasquatch для Apple Arcade. Известно, что в студии трудятся всего два человека.
Конференция WWDC 2025 для разработчиков начнется 9 июня. В этот день Apple представит обновленные операционные системы, в том числе iOS 19.
Ранее мы сообщали, что в iPhone может появиться 200-мегапиксельная камера.
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