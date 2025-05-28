В iPhone может появиться 200-мегапиксельная камера

Компания Apple ведет испытания 200-мегапиксельного сенсора камеры, который может кардинально изменить фотовозможности iPhone в ближайшие годы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает издание GizmoChina.

По данным информатора, Apple активно тестирует 200-мегапиксельный сенсор, который, скорее всего, будет использоваться в основной камере одного из будущих iPhone. Инсайдер ожидает, что передовой сенсор дебютирует лишь в iPhone 19, который выйдет в 2027 году.

Блогер также намекнул на серьезные изменения в дизайне iPhone в течение следующих трех лет. Например, предполагается, что iPhone 18 получит экран с уменьшенным вырезом под модуль Dynamic Island.

При этом очевидные трансформации iPhone начнет претерпевать уже в этом году. Так, согласно многочисленным утечкам, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max получат сильно измененный блок камер. Кроме того, в линейке появится принципиально новая модель - iPhone 17 Air.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли всемирный склад украденных iPhone.