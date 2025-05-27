В Китае нашли всемирный склад украденных iPhone

Расследование газеты Financial Times (FT) показало, что значительная часть смартфонов Apple, похищенных в различных уголках мира, в конечном итоге попадает в одно-единственное здание в Китае. Журналисты назвали его всемирным "домом украденных iPhone", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этим неофициальным названием обзавелась ничем на первый взгляд не примечательная башня Feiyang Times, расположенная в районе Хуацянбэй города Шэньчжэнь. По данным FT, именно здесь находится ключевой хаб глобальной сети поставок ворованной техники Apple.

Издание приводит в пример случай лондонского предпринимателя Сэма Амрани, чей iPhone 15 Pro был вырван из рук двумя злоумышленниками на электровелосипедах. Используя функцию Apple "Локатор" (Find My), он смог отследить путь своего гаджета длиной почти в 10 тысяч километров, который устройство проделало за очень короткое время. Приложение показало, что вскоре после кражи аппарат оказался в одной из подпольных лондонских мастерских по ремонту мобильных телефонов. Затем смартфон побывал по нескольким адресам в британской столице, а уже через неделю "всплыл" в Гонконге, откуда быстро был доставлен в Шэньчжэнь. Свое "путешествие" устройство завершило именно в строении Feiyang Times.

Это место широко известно как центр для ремонта iPhone, однако Financial Times утверждает, что оно также является крупнейшим рынком для украденных устройств. Четвертый этаж здания специализируется на реализации подержанных iPhone из Европы и США. Многие из этих аппаратов распространяются совершенно легально - это устройства, возвращенные в магазины пользователями при покупке новой модели. В то же время, здание является популярным местом встречи представителей различных сообществ в социальных сетях, занимающихся куплей-продажей краденой электроники.

Похищенные гаджеты, даже заблокированные, не так ценны, как "чистые" устройства, но всегда находят покупателей, готовых приобрести те или иные компоненты.

По данным Financial Times, годовой оборот на подпольном рынке украденных смартфонов в Лондоне составляет $65,5 млн.