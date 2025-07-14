Мужчина с раком мозга рассказал о сводящем с ума симптоме

Сводящий с ума звон в ушах был единственным симптомом растущей в мозге опухоли у 58-летнего жителя Великобритании Криса Шейда. О неочевидном симптоме, который помог обнаружить смертельно опасную болезнь, мужчина рассказал в интервью The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шейд утверждает, что у него никогда не болела голова и не было других типичных для рака симптомов. Единственное, что его беспокоило, - это сильный шум в ушах, но его британец списывал на стресс и тревогу о сыне, который служил в Афганистане. Позже мужчина осознал, что были и другие признаки, которые он игнорировал: изредка он чувствовал запах гари и порой ему было трудно разговаривать.

В 2017 году Шейд обратился к терапевту, и тот направил его на сканирование мозга, которое показало обширную опухоль в правой лобной доле. По словам мужчины, у него нашли редкий тип рака - олигодендроглиому. Врачи удалили новообразования, но предупредили, что велика вероятность появления новых очагов.

В конце 2020 года у Шейда нашли новую опухоль, которую тоже удалили, спустя еще полгода рак снова вернулся. На этот раз врачи решили не делать операцию, а провели курс лучевой терапии и химиотерапию. "Я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, год, пять или пятнадцать. Я борюсь", - заявил Шейд.

По его словам, шанса на полное выздоровление нет, но можно усыпить опухоль на месяцы и даже годы. Мужчина убежден, что это не так плохо: у многих людей нет шанса бороться, а у него есть время на лечение и жизнь.