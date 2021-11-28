Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал прямую помощь около 80 странам в целях поддержки борьбы с коронавирусом

В целях поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал почти 80 странам финансовую и гуманитарную помощь напрямую и по линии Всемирной организации здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Что касается COVID-19, Азербайджан с середины января текущего года приступил к кампании вакцинации. Более 60 процентов взрослого населения страны получили две дозы вакцины.

На сегодняшний день в стране людям и субъектам бизнеса, пострадавшим от COVID, представлен пакет социально-экономической поддержки в объеме около 3 миллиардов долларов США. В 2022 году на эти цели из государственного бюджета будет выделен пакет финансовой поддержки в объеме 1,6 миллиарда долларов США.

Азербайджан предпринимает важные шаги для мобилизации глобальных усилий в области борьбы с пандемией. Мы постоянно подчеркиваем, что категорически выступаем против "вакцинного национализма".

В нынешнем году по инициативе Азербайджана, как председателя Движения неприсоединения, в Совете ООН по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН были приняты резолюции об обеспечении равных возможностей использования вакцин для всех стран.

Кроме того, в целях поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал почти 80 странам финансовую и гуманитарную помощь напрямую и по линии Всемирной организации здравоохранения", - сказал глава государства.