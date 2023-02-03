Президент Ильхам Алиев: На первом заседании Консультативного совета по зелёной энергетике необходимо решить концептуальные вопросы

На первом заседании Консультативного совета по зелёной энергетике необходимо решить концептуальные вопросы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Сегодня мы, конечно, ждем первого Консультативного совета по зеленой энергетике. Пока что команда относительно небольшая и включает всего четыре страны. Но потенциал для увеличения числа участников имеется, так как мы считаем, что не только правительства, но и компании будут заинтересованы в участии в этой важной инициативе. На первом заседании Консультативного совета надо будет решить концептуальные вопросы: Как мы будем формировать нашу деятельность? Какова будет ответственность каждой страны? Как могут быть вовлечены частные компании? Будет ли это консорциум компаний или каждая страна будет выполнять свою часть работы на своей суверенной территории?", - подчеркнул глава государства.

По его словам все эти вопросы необходимо рассмотреть и согласовать. "Потому что речь идет не только о производстве возобновляемых источников энергии на шельфовых и береговых месторождениях Азербайджана, а также о строительстве новой линии электропередачи до нашей границы с Грузией, но и о прокладке электрокабеля по дну Черного моря", - добавил Президент Азербайджана.