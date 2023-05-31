Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сможет транспортировать в Европу как минимум 4 гигаватта «зеленой» энергии

В декабре прошлого года в Бухаресте прошло важное мероприятие в сфере "зеленой" энергии в присутствии президента Европейской комиссии. Во время мероприятия несколько стран - Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния подписали соглашение о "зеленой" энергии и трансмиссии, которое в будущем, я уверен, станет глобальным проектом с участием большего количества стран и компаний.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

Глава государства отметил, что на первом заседании организационного комитета, которое прошло в Баку, было достигнуто соглашение, что это будет интегрированный проект - от морского ветра с азербайджанского сектора Каспия до европейских рынков, включая линии передач и подводный кабель по дну Черного моря. "Сейчас мы находимся на стадии завершения технико-экономического обоснования. Мы считаем, что в рамках данного проекта мы сможем транспортировать как минимум 4 гигаватта "зеленой" энергии в Европу, что станет нашим дополнительным вкладом", - подчеркнул глава государства.