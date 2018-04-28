Пашинян обещал включить оккупированный Карабах в ОДКБ? Лидеры новые, а бред - все тот же

Невыполнимые обещания - это бич армянских политиков.

В эту игру включился и новый лидер армянского народа депутат Никол Пашинян. Если посмотреть видеозаписи, как встречает его народ в разных городах страны, можно констатировать, что большего восторга удостоился бы, вероятно, только мессия.

И именно поэтому он должен быть более внимательным, давая те или иные обещания.

Оппозиция с приходом к власти не пойдет путем геополитических реверсов, заявил в пятницу на митинге в Гюмри Пашинян. Он заверил, что "экономической, политической, геополитической войны против России" не будет. Армения, подчеркнул он, - не враг России. Пашинян обещал не выдворять российскую базу, не выходить из ОДКБ и ЕАЭС.

Что ж, это все дела Москвы и Еревана. Но лидер протестов пообещал и нечто такое, что явно выходит не только за пределы российско-азербайджанских договоренностей, но и напрямую затрагивает интересы Азербайджана.

Говоря о членстве в ОДКБ, он заявил, что "мы приложим усилия, чтобы эта организация была более эффективной и предоставила более серьезные гарантии безопасности Армении и Нагорному Карабаху, нежели это было по сей день".

И тут, как говорится, "вечер перестает быть томным".

Начнем с того, что никаких гарантий безопасности самопровозглашенному образованию на оккупированных территориях Азербайджана Организация Договора о коллективной безопасности не предоставляла. Карабах не имеет никакого отношения к этой организации и ее обязательствам и не входит в охватываемую ею территорию. В свое время Серж Саргсян попытался изменить эту ситуацию, но был поставлен на место партнерами по организации, указавшими ему на недопустимость вхождения в ОДКБ с карабахским довеском.

Напомним, что недавно на это неприятное для армянской стороны обстоятельство обратил внимание Еревана начальник объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров. В ходе телемоста Москва-Ереван-Астана-Бишкек-Минск он отметил, что Нагорный Карабах не является "государством"-членом ОДКБ, и Ханкенди военной поддержки со стороны Организации оказываться не будет. Все соглашения ОДКБ подписывала конкретно с Арменией, и, соответственно, перед Ереваном у нее есть определенные обязательства, которые ОДКБ обязуется выполнять.

После апрельских боев на Россию обрушился шквал возмущения армянской общественности. По мнению армянской стороны, Москва должна была вмешаться на стороне Армении. Последующие провокации, уже на госгранице, осуществляемые с цель прощупать готовность ОДКБ к реальным действиям, тоже ничего не дали.

По-видимому, вот эти "недостатки" обещает исправлять Никол Пашинян, что говорит о недостаточной информированности оппозиционера и его непонимании геополитических процессов. Не исключено, что Пашинян рассчитывает в дальнейшем шантажировать Москву ее базой в Гюмри, мол, не поможете нам с Карабахом - прогоним. Митинговый опыт изгнания Саргсяна может тут очень пригодиться. Трудно сказать, что будет дальше, но пока что армянская общественность готова приседать и отжиматься по одному только сигналу Никола Пашиняна.

Однако никакие митинги не заставят ОДКБ идти войной на Азербайджан. Никаким шантажом не удастся вынудить Казахстан, Беларусь и даже ту же Россию стрелять по азербайджанским позициям на его же собственной земле.

Поэтому не стоит давать таких обещаний, чтобы потом не пришлось оправдываться.

Зульфугар Ибрагимов