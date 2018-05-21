Александр Вучич: Существует большой потенциал для совершенствования отношений между Азербайджаном и Сербией
21 мая 2018 18:05 183
Существует большой потенциал для совершенствования отношений между Азербайджаном и Сербией.
Об этом Президент Сербии сказал, выступая в понедельник в Баку совместно с Президентом Ильхамом Алиевым с заявлением для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Хочу поблагодарить вас за эти искренние и теплые слова. Хочу выразить вам благодарность за всю проделанную работу с точки зрения развития связей между Азербайджаном и Сербией. Думаю, что являюсь первым главой государства, совершившим визит в вашу страну после вашего избрания Президентом. Для меня это большая часть", - сказал Вучич.
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