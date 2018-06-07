Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы и в мире не было проблем на религиозной, национальной почве и готовы и впредь вносить свой вклад

Мы хотим, чтобы и в мире не было проблем на религиозной, национальной почве и готовы и впредь вносить свой вклад.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время ифтара, устроенного председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в среду в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

Глава государства отметил, что в течение "Года исламской солидарности" были проведены многочисленные мероприятия.

"Среди них мне особенно хочется отметить, конечно, мероприятия, организованные его преосвященством шейхом. Как я уже отметил, в зарубежных странах проведены многочисленные важные конференции. Заключительным мероприятием стала проведенная в Баку в конце прошлого года - в декабре большая конференция. Считаю, что поздравления, направленные конференции ведущими религиозными лидерами и государственными деятелями мира, указывая на важность данного мероприятия, одновременно стали проявлением уважения к Азербайджану. Мы воспринимаем это именно так. Проводя данную конференцию, мы еще раз убедились в том, какая большая потребность есть в организации подобных мероприятий. Так как сегодня я могу сказать, что, проводя данные мероприятия на мировом уровне, на столь представительном уровне, Азербайджан вносит огромный вклад в общечеловеческие ценности. Считаю, что наша уникальная роль в этой области заслуживает высокой оценки и получает ее. Думаю, что в будущем мы должны продолжать деятельность в этом направлении.

После конференции во время беседы с его преосвященством шейхом мы пришли к решению, что такие мероприятия в Азербайджане должны проводиться традиционно. "Год исламской солидарности" уже завершился. Но мы должны сделать так, чтобы этот вопрос всегда находился в центре внимания. Для этого подготовлен и будет реализован специальный план мероприятий", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что сегодня в мире продолжает ощущаться большая потребность в работе, проводимой Азербайджаном в этой области.

"Неслучайно "Бакинский процесс", начавшийся по нашей инициативе десять лет назад, является единственным в мире широкомасштабным форматом сотрудничества. За эти десять лет еще никто не выдвинул похожей инициативы. "Бакинский процесс" является чисто азербайджанской инициативой. В этом году мы отметим десятилетие "Бакинского процесса". Эта инициатива поддерживается ООН и другими влиятельными международными организациями. "Бакинский процесс" является уже важной частью мировой повестки дня. Посмотрите, сколько крупных мероприятий мы провели в Азербайджане за эти годы - саммит религиозных лидеров мира, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, бакинские гуманитарные форумы, форумы по межкультурному диалогу. То есть мы делаем все это потому, что в этом есть большая потребность. Мы хотим, чтобы межрелигиозные отношения не только в Азербайджане, но и во всем мире регулировались на высоком уровне.

Внутри страны мы добились всех этих целей. Сегодня в Азербайджане нет никаких проблем, недоразумений на религиозной, национальной почве. Но мы хотим, чтобы их не было и в мире, и готовы и впредь вносить свой вклад", - сказал глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня Азербайджан уже утвердил себя в мире как центр мультикультурализма.

"Это и государственная политика, и заказ общества. Это большое достояние, особенно в нынешнее время. Сегодня мы видим, что в различных местах мира на религиозной почве проливается кровь, полыхают войны, происходят большие трагедии. Конечно, мы должны выше оценивать проводимую в этой области работу и постараться, чтобы ситуация и в Азербайджане, и в нашем регионе развивалась в позитивном направлении. Мы живем не на острове, мы живем и будем жить в этом регионе. Поэтому мы постоянно сохраняем в центре внимания эти вопросы внутри страны, а также, считаю, международными инициативами вносим вклад в регулирование на высоком уровне межрелигиозных отношений в регионе и мире", - добавил глава Азербайджанского государства.