Пашинян боится встречи с Президентом Ильхамом Алиевым - ПОДРОБНОСТИ

Демагогия новых властей Армении в вопросе Карабаха делает возобновление переговоров по урегулированию конфликта полностью бессмысленными. За месяц пребывания на посту премьера, Никол Пашинян ни разу не заявил о готовности к возобновлению переговорного процесса и готовности к компромиссам. Все, высказанное им по данной теме, фанатам премьера кажется проявлением принципиальности и несгибаемого мужества. Но на самом деле это ничто иное, как демонстрация страха, неуверенности и банального бессилия.

Не стоит возмущаться и обижаться - сейчас все разъясним.

Выступая сегодня в парламенте по разделам своей неудачной программы, Никол Пашинян заявил, что (внимание!) не имеет права присвоить себе мандат на ведение переговоров по карабахскому урегулированию от имени "Арцаха".

Обосновал он это довольно примечательно. "Роберт Кочарян (второй президент Армении - ред.) ранее был президентом Карабаха, а Серж Саргсян (третий президент Армении - ред.) - одним из организаторов самообороны Карабаха. Следовательно, они могли иметь или приписывать себе мандат переговоров, независимо от того, как мы к этому относились. Я, даже при огромном желании не мог присвоить самому себе мандат на ведение переговоров, потому что для этого нет ни правовых, ни политических, ни моральных оснований", - цитирует премьера "Новости-Армения".

Очень неожиданный аргумент. То есть карабахский клан вел переговоры от имени Армении по праву рождения? Забавно. И Кочарян, и Саргсян, и прочие представители клана давно и бесповоротно являются гражданами Армении. Наверное, Пашинян просто об этом не знал и наивно полагал, что катаются по миру и участвуют в переговорах и встречах они под обгрызенным с конца флагом Армении - то есть тряпкой, именуемой "флагом Карабаха". И границы пересекают тоже по соответствующим фальшивым паспортам. В то время как на самом деле оба, как и сам Пашинян, являются гражданами РА, избирали их президентами Армении граждане этой страны, а не жители Карабаха, и выступали они только от ее имени, всячески открещиваясь от своей принадлежности к карабахской общине.

Но если Никол Пашинян все же настаивает на "мандате по месту рождения", то в этом случае превращается в ничто его попытка отрицать право азербайджанцев Карабаха участвовать в переговорах в качестве стороны.

Давайте послушаем, что говорит об этом изобретательный армянский премьер-юморист: "В действительности это сфальсифицированный факт, потому что политический статус проживавших на территории Карабаха азербайджанцев не изменился. До и после конфликта они продолжают оставаться гражданами Азербайджана и продолжают участвовать в выборах, в том числе и президентских. Следовательно, президент Азербайджана Ильхам Алиев ведет переговоры и от их имени", - сказал премьер-министр.

Тут трудно что-то разобрать, но бросается в глаза противоречие Пашиняна самому себе. Ведь если брать за основу его отказ от переговоров "вместо Карабаха" из-за его неподходящего места рождения, тогда выходит совсем противоположное - получается, что глава Азербайджана тоже не может представлять интересы азербайджанцев оккупированных Арменией территорий, так как не является выходцем из этого региона. Следовательно, они имеют полное право стать стороной переговоров...

Так и хочется спросить: Никол Воваевич, что вы несете?

Думается, у зашкаливающей по неадекватности аргументации Пашиняна в вопросе отказа от переговоров, есть одно элементарное объяснение. Он просто боится встречи с Президентом Азербайджана. Он - человек площадей и мегафонов, а не политик. В принципе, должность спикера парламента или вице-премьера ему бы была бы в пору, но пост первого лица государства - это слишком. Никол Пашинян к нему не готов, он конкретно пугается трудных задач. А урегулирование карабахского конфликта - это самая сложная задача, стоящая перед Арменией. Тут попытки оглушить противника в мегафон бесполезны, нужно политическое мышление, опыт и авторитет. Карабахский сантехник Саргсян тоже ничем подобным не грешил, но он хотя бы умел слушать "старших", а Никол Воваевич не способен даже на это. Отсюда все его словоблудие. Он тянет время, боясь оказаться за столом переговоров с главой Азербайджана без группы поддержки. Без фанатов Пашинян никто, он не привык без них, и возобновления переговорного процесса, однозначно, скоро ждать не стоит.

Так что слова премьера Армении о том, что он, дескать, "готов к переговорам с Алиевым, но считает необходимым повысить эффективность переговорного процесса" - ширма, за которой скрывается испуг паренька из оппозиции, которому доверили серьезное дело. В качестве завершения этой его фразы просто напрашивается "и не говорите мне больше об этом", после чего новоиспеченный премьер может спокойно заняться шашнями с саргсяновскими олигархами, бойкотом супермаркетов и обманом пенсионеров.

Ну и славно - на большее он все равно не способен.

Зульфугар Ибрагимов