Пашинян возвращает самые глупые лозунги сепаратистов

"Миацум" возвращается. Кто бы мог подумать, через более чем два десятилетия идея объединения Армении с оккупированными ею территориями Азербайджана снова окажется на повестке.

Начавшееся тридцать лет назад с идеи "миацума" в Армении и диаспоре движение по отторжению Нагорного Карабаха от Азербайджана через некоторое время изменило основной лозунг и превратилось в движение за "независимость". Идеологи войны между двумя нашими народами сообразили, что в условиях повышенной озабоченности Запада темой прав и демократии, получить снисходительное отношение к своим выходкам армянским националистам удастся, только заговорив о "правах карабахского народа". В случае "миацума" же все выглядит как аннексия территорий одного государства другим, что несколько портит картину, которую нарисовало армянство для не сведущих в теме или заинтересованных акторов. Для успеха дела было необходимо, чтобы миру казалось, будто карабахский конфликт является следствием не территориальных претензий Армении к Азербайджану, а якобы борьбы карабахских армян за существование.

Теперь, когда в Армении новая власть, тема "миацума" вновь плавно выплывает на повестку. Видимо, премьер Никол Пашинян слишком уверен в своем имидже в глазах западной общественности и считает, что настало время раскрыть карты - это "демократическому" Еревану уже не повредит.

9 мая Пашинян побывал в оккупированном Карабахе, где принял участие в торжествах по случаю оккупации Шуши, Дня Победы, а теперь и собственного избрания премьером.

В ходе пресс-конференции он выразил отношение к перспективе присоединения оккупированных территорий к Армении.

"Международное признание Арцаха - один из путей к этому. Когда Арцах будет международно признан, народы Армении и Арцаха выразят свою позицию", - заявил он.

Добиваться признания итогов оккупации Пашинян обещал в своей речи в парламенте и 1, и 8 мая. Говорил он об этом на встречах и в записях в соцсетях. Новый глава правительства не сомневается, что "демократический" флер вокруг его персоны сделает международные организации и державы более мягкими и снисходительными.

Из того же расчета делаются и другие заявления нового премьера. Касательно вовлечения сепаратистского режима в переговоры, признания Азербайджаном "права карабахского народа", осуждения миром несговорчивости Баку и так далее.

"Как показывает практика, сепаратизм это болезнь, которая профилактическими методами не лечится. Это такой вид политической болезни, который требует более фундаментального лечения".

Об этом сказал Day.Az, комментируя ситуацию, азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По мнению Велизаде, несмотря ни на что, на сложившееся уже давно кризисное положение в самой Армении, прямо вытекающее из ее конфликтов с соседями, политические акторы в этой стране при анализе ситуации не отдают себе отчета в том, что все их беды вызваны территориальными претензиями к Азербайджану и конфликтом интересов с Турцией. Если бы не это, ситуация в Армении и регионе была бы совсем иной.

"Есть круги, которые это понимают и находят в себе силы об этом говорить. Как, например, экс-президент Левон Тер-Петросян. Но в связи с тем, что в Армении в течение 20 лет происходило оболванивание народных масс, эти силы не слышны. А оболваненные массы больше прислушиваются к бравурным речам, которые и завели Армению в тупик. С сожалением приходится констатировать, что пришедшие к власти люди наступают на те же грабли, что и их предшественники, и не признают принципиальных вещей. Подходить к решению проблем Армении с этих позиций и есть путь к продолжению катастрофы, в которой Армения оказалась из-за карабахского конфликта.

Если Пашинян заявляет об этих целях, ничего нового ждать во внутренней или внешней политике от нового правительства не стоит", - считает Ильгар Велизаде.

Что касается возможности влияния на позицию международных структур по карабахскому вопросу событий в Армении, то, по мнению азербайджанского политолога, эта позиция всегда была индиферрентной и вряд ли изменится. В то время, как по отношению к другим подобным конфликтам позиция международных и европейских структур более четкая, принципиальная и определенная, основанная на международном законодательстве.

"Смена власти в Армении и имидж новой власти принципиально на ситуацию не повлияют. У международных структур нет возможности давить на Баку. Они не могут заставить Азербайджан отказаться от своих территорий или от права на возвращение азербайджанцев на свои земли. "Право на самоопределение" имеет силу только в том случае, если соответствует конституционными нормами и если на это дала согласие азербайджанская сторона. А главным условием для свободного волеизъявления, на котором настаивают в Ереване, является возвращение в Карабах азербайджанских вынужденных переселенцев. В связи с этим есть много моментов, которые должны быть обсуждены. Но дело в том, что армянская сторона не позволяет даже приближаться к этой теме. Что могут международные институты возразить на позицию Азербайджана? Ничего", - уверен Ильгар Велизаде.

Зульфугар Ибрагимов