https://news.day.az/world/1758832.html Власти Франции обвинили в безумии Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил власти страны в безумии после решения о запуске производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Украине. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Власти Франции обвинили в безумии
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил власти страны в безумии после решения о запуске производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Украине.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию в Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие?" - задался он вопросом.
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