Власти Франции обвинили в безумии

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил власти страны в безумии после решения о запуске производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Украине.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию в Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие?" - задался он вопросом.