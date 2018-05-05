Филипп Экозьянц предупредил Пашиняна - Армению ждет "день сурка" - ВИДЕО
Проживающий в Харькове общественный деятель, историк, литератор и блогер Филипп Экозьянц разместил на своей странице в Facebook видеообращение к армянскому народу.
Историк обратился к событиям, происходящим в настоящее время в Армении.
По словам Экозьянца, проблемы Армении не решаются ни революцией, ни контрреволюцией, и скоро армяне в этом убедятся. Смена одного лидера на другого бессмысленна.
"Самое обидное будет потом, когда смена имени ничего не даст. Перемен не будет, будет "день сурка", будет все то же самое, что и было... Братья-армяне, те, у кого нет возможности перекочевать в диаспору, вы находитесь в замкнутом пространстве, в клетке, и останетесь там, независимо от того, кто придет к власти", - предупреждает армянский блогер.
Он также дал соплеменникам несколько толковых советов, что делать, чтобы реально изменить ситуацию.
В первую очередь, считает Экозьянц, нужно перестать требовать земли, которые армянам никогда не принадлежали. Нужно также прекратить убеждать весь мир в том, что турецкий народ - изверги и преступники.
"Единственный путь, который приведет к процветанию армян, живущих на территории Армении, это восстановление братских отношений с турками и азербайджанцами. И никакого другого пути нет. Все остальные ведут или в никуда, или в пропасть", - говорит Филипп Экозьянц.
Зульфугар Ибрагимов
Нажмите на видео для просмотра: