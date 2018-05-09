Новый идол Армении - как Пашинян воспользовался оккупацией Шуши

Двадцать шесть лет назад захват азербайджанской Шуши был подведен армянскими сепаратистами под День Победы 9 мая. Все было спланировано так, чтобы связать два события и отмечать как "майские победы". Ветераны рассказывают, что ситуация была такой, что город мог быть занят армянами еще раньше, но они выжидали, потому что им нужен был новый символ. Без символов, божков и ритуалов армянские националисты не могут. Для совершения своих кровавых обрядов им обязательно нужен идол.

Можно не сомневаться, что приход нового премьера Армении Никола Пашиняна был подведен под эту дату совершенно целенаправленно. Вся эта так называемая революция с самого начала вызывала сомнения. Слишком уж все гладко и красиво шло, слишком уж мирно сдался Саргсян, очень уж лояльными к протестующим были правоохранители и предельно показушными песни и пляски на площадях. Массовка чему-то активно радовалась, приседая и отжимаясь по приказу предводителя, и все шло по четкому сценарию, в котором для каждого была расписана роль.

Когда выяснилось, что в случае невыбора Пашиняна 1 мая повторное голосование, в ходе которого оппозиционер, по сценарию, точно уже будет избран, пройдет 8 мая, символика процессов стала видна еще более четко. Последнее действие спектакля должно было разыграться именно 8 мая, в день оккупации Шуши, чтобы 9 мая новый премьер отправился в Карабах. Кричащая символика - свой первый "зарубежный" визит Пашинян совершит на оккупированные территории, и там празднества в его честь будут продолжаться, автоматически приплюсовываясь к так называемым "майским победам". Более того, вместе с собой новый премьер повез в оккупированный Карабах толпу зарубежных журналистов, которые должны на месте зафиксировать армянскую "победу" на всех фронтах и услышать его угрозы и предупреждения в адрес Баку.

Называя себя первыми христианами в мире, наши соседи так и не смогли избавиться от идолопоклонничества. В тотеме божков - идолы, как правило, кровавые и темные. Как, например, мерзавец Андраник или нацист Гарегин Нжде.

Пашинян, как каждый уважающий себя борец за армянскую идею, тоже не избежал идолопоклонства. Его идолом, его тотемным "животным" стал террорист Монте Мелконян.

Перевоплощение в него, как считают авторы статьи, опубликованной в российском издании "Взгляд", помогло победе Пашиняна.

Как пишет издание, "легкость, с какой никому в России не ведомый маргинал Никол Пашинян свалил такого матерого лидера, как премьер Армении Серж Саргсян, у многих поначалу не укладывалась в голове. Теперь выяснилось: Пашинян - гений игры в переодевания".

Как отмечает далее "Взгляд", "брутальный имидж "нового, улучшенного" Никола Пашиняна сравнивают с каноническими образами революционеров-"барбудос": Фиделя Кастро и Че Гевары. Но более вероятно, как пишет в своем Фейсбуке политолог Денис Дворников, что за образец был взят другой, не очень известный за пределами Армении, но значимый для самих армян герой. Это Монте Мелконян по прозвищу Аво, один из командиров ополчения Нагорного Карабаха, погибший в бою в 1993 году.

На большинстве фотографий с ереванского майдана Пашинян в "боевом" камуфляже, с похоже перевязанной рукой, вещает в мегафон.

В начале беспорядков, прорываясь к зданию парламента во главе толпы, депутат вроде как случайно упал на колючую проволоку, поранил руку и с тех пор ходит с этой "мужественной" повязкой. Но похоже, что и бинты - лишь элемент того, что сейчас называется "косплей" - переодевание в костюм известного персонажа (например, Бэтмена) и "отыгрывание" его роли".

Вот такое вот интересное наблюдение сделали российские журналисты. И ведь на самом деле - образы один в один.

Никол Пашинян по всем признакам - романтик. Революционно-националистическая романтика вскружила голову оппозиционеру, и теперь можно не сомневаться, что новый премьер Армении уже не побреется. Брутальная растительность на лице, состарившая молодого мужчину лет на двадцать, стала новым символом армянского бунта. Если бы это было возможно, то не исчезла бы с руки и та самая "мужественная" повязка, потому что без нее образ теряет свою главную изюминку. Но что поделать, премьер-министр лицо выездное, а для зарубежных коллег символ, доводивший до экстаза женщин и школьников в Армении, значит не больше, чем пластырь на царапине.

Одним словом, 9 мая в оккупированной Шуше совершался обряд поклонения новому идолу в пантеоне армянских божков, который пообещал, что жертвоприношения на крови младенцев и стариков, совершенные армянскими националистами в азербайджанском Карабахе в начале 90-х, очень скоро начнут приносить свои плоды.

Зульфугар Ибрагимов