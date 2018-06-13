В Армении поняли, что натворили - Соцсети против Пашиняна - ФОТО

СМИ "свободной и демократической" Армении демонстрируют теперь гораздо меньше свободы, чем до 23 апреля, то есть до отставки Сержа Саргсяна. При прежнем режиме, несмотря на все его недостатки, свобода выражения все же была, и органы медиа не выглядели так серо и испуганно, как сегодня. Журналисты словно боятся сказать слово против новых властей, любую попытку завуалированной критики облекают таким количеством похвал, что критика становится практически незаметной.

Думается, это вовсе не потому, что в Армении все за пару недель наладилось и жить стало лучше и веселее. Журналисты и граждане боятся быть непонятыми толпой фанатов нового премьера, закиданными тухлыми яйцами и привлеченными за что-нибудь там к ответственности. Найдут - за что, если понадобится.

И только в соцсетях люди могут оторваться и говорить то, о чем думает каждый второй гражданин Армении. Думает, но боится говорить.

Настоящим криком души можно назвать запись в Facebook пользователя Армана Бошяна, написавшего о хамелеонах в новой верхушке Армении. Приводим ее полностью:

"Во время этой революции перекрасились все кому не лень. С самого начала перекрасилось на 180 градусов само слово "революция", которое потеряло свое реальное историческое значение. Обычная смена власти под давлением уличной толпы никогда революцией не являлась, но в новой Армении это воспринимается как революция.

На 180 градусов изменилось восприятие слова "народ", ибо уличный протест и "кто громче кричит" никогда народом не был и не будет, даже если будет плясать по 24 часа в сутки.

На 180 градусов повернулся сам Никол Пашинян, изменив свои взгляды, как ни в чем не бывало. Однако его министерские назначения, окрыленные фондом Сороса, говорят, что "Новая Армения" - это старая Армения плюс Сорос.

Изменилось на 180 градусов восприятие территориальной целостности Армении и Карабаха. Если еще вчера потеря 800 га территории вызвала бурную негативную реакцию, то сегодня это нормально, потому что "Никол - парень хороший".

Изменилось восприятие предательства, "гуманитарные миссии" нового министерства обороны в отношении наших соседей в нормальном состоянии государства должны были вызвать осуждение и суд, но нет, у нас теперь все можно.

Наконец, на 180 градусов изменилось ценовосприятие, история с банановыми ценами показала, что зачастую банан умнее многих аналитиков. На 180 градусов изменилось восприятие олигархии. Из плохой она просто стала хорошей олигархией и обрела новые льготы, а вот рядовой массажист и плотник, которые наверняка молились Николу, получили сроки и штрафы. А Лфик, Сашик, Пашик и другие "шики" живут и здравствуют. Чего же не бойкотируете их сегодня?

Пенсионная реформа означает, что армянский гражданин будет выплачивать дань в виде 5% со своей зарплаты западным хозяевам своей страны. Вы эти 5% назад не вернете, не увидит их и бюджет Армении, не увидят наши пенсионеры. РПА удалось эту дань оттянуть, но отменять она тоже не собиралась. Это просто дань, которая идет в западные фонды, дань колонизации нашей страны. Никол Пашинян выступал ПРОТИВ этой дани, но сегодня он поменял свое мнение на 180%, потому что пойти против западных сборщиков дани он то ли не может, то ли не хочет, просто потому, что они - его "инвестиционная" опора для новой Армении. И с 1 июля мы будем эту дань платить. Всем готовить карманы.

Никол Пашинян опирается в своей политике на перекрашенных. Дашнаки и блок Царукяна перекрасились. Часть РПА перекрасилась и покинула ряды. Русофобская команда Пашиняна перекрасилась под новые речи первого лица. Все кому не лень изменили окрас. Эти же люди завтра поднимут красный флаг и портреты Сталина, если увидят где-нибудь красную армию. Этот жалкий балаган красок сегодня стал "новой Арменией"", - написал пользователь соцсети.

В комментариях Бошяна поддержали. По всем признакам, армянская интеллигенция, люди, не относящиеся к толпе, в ужасе от происходящего. И сегодня многие уже корят себя за то, что не подняли голоса против пашиняновской революции, не рискнули пойти против толпы, побоялись показаться "недемократичными" и сторонниками режима Саргсяна.

Быть против Пашиняна это не значит быть за Саргсяна, но поймут это не все. Правда в том, что неподобающе даже для политика многоликий Никол Пашинян оказался самым неподходящим премьером для Армении, который абсолютно не знает, что ему делать со страной. Как, пардон, жених-девственник в первую брачную ночь...

Зульфугар Ибрагимов