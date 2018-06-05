"Заканчивай с популизмом". Над премьером Пашиняном смеется вся Армения - ПОДРОБНОСТИ

Разочарование в "народном" премьере Николе Пашиняне растет у народа с огромной скоростью. Как снежный ком, катящийся с горы. Всего за месяц своего премьерства Пашинян наделал столько ошибок, что ему мог бы позавидовать сам Серж Саргсян. Впрочем, последний ошибок не совершал, все его действия или преступления были продуманными, просчитанными и преследовали определенные цели.

Бедняга Никол Пашинян же оказался в переделке, к которой не был готов. Он также остался без поддержки, потому что собрал вокруг себя лишь молодых демагогов и горлопанов, не способных не то что делать серьезные шаги, но даже просто дать дельный совет. В очередной раз хотелось бы напомнить слова Саргсяна о том, что "Никол в ближайшее время окажется в сложном положении из-за своего окружения", сказанные им накануне голосования за Пашиняна в парламенте. И сегодня Серж Саргсян и его соратники спокойно стоят в стороне, наблюдая за неумелой возней премьера и его правительства и держась за животы от смеха.

Рядовым армянам, чьи надежды рушатся на глазах, все это, конечно, не смешно. Но посмеяться действительно есть, над чем.

Вице-спикер НС, спикер оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил "Аравот", говоря о программе нового правительства: "Она больше напоминает сборник пожеланий и тостов". Новые руководители Армении, заметил он, путают реалии: они больше не находятся на Площади Республики, не выступают на митинге, они должны представить программу и нести ответственность за решение существующих проблем.

"В этой программе нет ни одной цифры. Говорят, бедность необходимо сократить, мы все знаем это. Но конкретно на сколько процентов, каким образом? Или, необходимо создать рабочие места. Сколько, когда и как? Будут ли повышены пенсии? Будут ли повышены зарплаты? В конце концов, республиканское правительство передало Николу Пашиняну страну с 7,5 процентным ростом. Сейчас, какой годовой рост планирует правительство, об этом нет ничего. Пусть скажут один, пять, десять процентов... Господин Пашинян, не вы ли говорили, что будет прорывное развитие? Это означает, как минимум двузначный рост", - измывается Шармазанов.

А каким образом правительство Пашиняна собирается "революционными темпами" развивать сельское хозяйство? - продолжает правая рука Саргсяна. Пасущиеся на склоне горы Арагац коровы обеспечат правительству Пашиняна двойную удойность после революции? Каким будет их революционный путь?

Еще больше развеселила Шармазанова часть программы, касающаяся туризма. Утверждения о росте рейтинга Армении после "бархатной революции" он считает просто смешными. И вообще, "господин Пашинян и его правительство уже являются властью и уже должны рассказывать не о том, как все плохо, а о том, что они предпринимают", - напомнил республиканский спикер, источая буйное остроумие.

Депутат Арташес Гегемян более конкретен. В беседе с ИА Regnum он расценил программу Пашиняна как серьезный вызов безопасности Армении. По его мнению, составители программы, будучи абсолютно некомпетентными в области государственного управления, тем не менее, в случае провала, который, увы, предрешен, обозначили для себя пути для отступления. При этом вполне ожидаемо, что отсутствие сколько-нибудь ощутимых положительных перемен в социальной сфере сегодняшними власть предержащими, естественно, будет объяснено не как результат собственной некомпетентности, а как следствие, якобы, имевшего место саботажа со стороны прежних властей. А это предсказуемо будет сопровождаться "новыми разоблачениями", разного рода "коррупционными скандалами", широко пропагандируемой "охотой на ведьм" и пр. пр.

Но если новая оппозиция получает всестороннее удовольствие от конвульсий Пашиняна, то те, кто приветствовал его и пел ему гимны, всерьез озабочены. Им стыдно смотреть на происходящее и даже слушать своего премьера, которому еще недавно они смотрели в рот в ожидании новой нетленки.

Как осторожно замечает обозреватель Рубен Гюльмисарян, это сейчас делаются поправки на неопытность, на первые шаги, на объективно существующие огромные трудности, барьеры и необходимость слома махины, возводившейся годами и десятилетиями. И если вдруг не будет реальных положительных результатов, то критики вспомнят все: и громкие обещания, и уже вызывающую вопросы кадровую политику, и даже популизм на первых порах. Кстати, с популизмом, думается, уже надо заканчивать - честно говоря, не очень солидно, когда премьер-министр правительства, уже имеющего свою программу, призывает, например, бороться с повышением цен в супермаркетах бойкотами, краснея за своего премьера, замечает Гюльмисарян.

От революционных лозунгов и действий, считает он, пора переходить к серьезным государственным. Иначе падение рейтинга новых властей может оказаться катастрофическим. Очень не хочется думать, что они спешат с выборами именно из-за этого опасения. Ведь тогда получается, что новые власти уже сейчас понимают, что с большинством проблем не справятся, потому и спешат оформить собственное парламентское большинство на имеющемся кредите доверия. Хочется надеяться, что это не так, пишет расстроенный обозреватель.

Надежды, думается, напрасны. Пашиняна еще месяц назад предупреждали о необходимости срочного проведения внеочередных парламентских выборов, пока его рейтинг высок и спроса с него никакого.

Но привыкший решать проблемы в мегафон оппозиционер не внял советам. Он думал, что и дальше можно будет действовать призывами, бойкотами и лозунгами. И просчитался. Сегодня призыв к бойкоту супермаркетов помог - те снизили цены. Однако страна это не маркет, и работать с ней нужно совсем другими методами.

Зульфугар Ибрагимов