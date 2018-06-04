Правительство Пашиняна окончательно разочаровало армян - не за такого митинговали - ПОДРОБНОСТИ

Правительство Пашиняна разродилось таки своей программой.

О программе нового правительства начали говорить еще до 8 мая, то есть до избрания Пашиняна премьер-министром. Сегодня правительство утвердило решение, которым председателю Национального Собрания предлагается 7 июня созвать внеочередное заседание парламента. В повестку заседания включен вопрос одобрения программы правительства.

Таким образом, кабинет министров разродился.

Как и предполагали аналитики, программа правительства Пашиняна мало походит на раскладку развития государства. Скорее это программа нынешней партии власти, состоящая в основном из политических пунктов и уделяющая политике гораздо больше места, чем экономике. В частности, на первом плане находится подготовка к досрочным парламентским выборам, формированию избирательных списков и тому подобное.

Как с удивлением отмечают армянские СМИ, экономические вопросы в новой программе остались позади культуры, науки, военной сферы, здравоохранения и окружающей среды. Очень странный подход, говорящий о том, что в правительстве Никола Пашиняна не имеют представления о том, как именно должно развиваться государство. Культура, наука, экология и вооружение это все прекрасно, но без сильной экономики эти сферы могут развиваться лишь на уровне школьной самодеятельности и игры в войнушку.

Примечательно, что в Армении и при прежнем режиме старались отодвинуть на задний план тему приоритетности экономического развития. С этой точки зрения в соседней стране любят рассуждать о преимуществах Армении над экономически развитым Азербайджаном. Так, на днях печально известный "коммандос" Аркадий Тер-Тадевосян высказался в том смысле, что Азербайджан несравнимо более развит экономически, но это ерунда и на военные победы не повлияет.

Ну ладно, когда о значимости экономики рассуждает солдафон. Но когда сами экономисты пытаются объяснить странности программы нового правительства в позитивном ракурсе, это уже вызывает смех.

Программа Пашиняна по-своему уникальна. Без шуток - это первая в мире правительственная программа развития, в которой нет ни одной цифры. Руководитель Центра инновационных и институциональных исследований, экономист Атом Маркарян в беседе с журналистами попытался это как-то обосновать, чтобы не изменять логике и в то же время не показать полную некомпетентность нового режима. По его словам, "скорее всего эта программа объединяет идеи различных политических сил, которые несмотря на это, имеют различные ожидания в вопросе количественных показателей"...

Кто-то что-то понял? Можно предположить, что армянский экономист хотел сказать, что у каждой политической силы имеется свой взгляд на количественные показатели, и потому в программе правительства решили обойтись без цифр, чтобы никого не обидеть. Непонятно только, какое отношение к программе правительства Никола Пашиняна имеют "различные политические силы".

Между тем, от новых властей граждане Армении ждут, в первую очередь, улучшения уровня своего, собственного личного благосостояния, каждый в отдельности. Мало кого интересуют радужные перспективы, выраженные не в сроках и объемах, а в пустых словах. Граждане пошли за Пашиняном не для того, чтобы обеспечивать тому голоса на выборах, а чтобы он обеспечил их жизнь и чтобы та наконец начала быть похожей на человеческую. Поэтому любому в Армении сегодня, наверняка, хотелось бы увидеть нечто более конкретное.

Нет никакой конкретики ни в социальном сегменте, ни относительно развития промышленности и сельского хозяйства.

В программе правительства Армении посвященный сфере сельского хозяйства раздел напоминает программу добрых пожеланий, страницы которой не раскрыты, сказал журналистам председатель Аграрно-крестьянского союза РА Грач Берберян. По его мнению, в действующем правительстве стоит проблема нехватки специалистов, нет осведомленности о сферах.

"К сожалению, страницы, о которых я говорю, - профессиональные направления. Полагаю, не было людей, профессионалов, которые эти страницы могли раскрыть, доступно представить обществу. Как выясняется, от написанной физиком программы не стоило ожидать большего", - сказал Берберян беседе с Panorama.am.

Дело в том, что новый глава Минсельхоза РА Артур Хачатрян является по специальности физиком и никакого отношения к аграрной сфере не имеет.

"Я понимаю, что правительство, политические силы готовятся к выборам, переделу кресел, посему не придают важности сфере. Но отбрасывать сельское хозяйство страны еще на год назад в плане развития, считаю, безнравственно", - заявил Берберян, добавив, что в сфере должны работать профессионалы, а не деятели, выступающие под тем или иным политическим флагом.

"Говорят "развитие революционными темпами". Что значит "революционными"? Революционным будет выращивание бананов, мандаринов и апельсинов у нас, но будут ли тут расти?" - сказал возмущенный аграрий.

Напомним, что нелицеприятно о новом Кабмине Армении высказался и глава Форума армянских ассоциаций Европы Ашот Григорян. По его мнению, команда очень непрофессиональная, а многие из членов пашиняновского правительства не смогут нормально работать никогда. Армения, считает он, не заслуживает такого правительства. "Разве мы мечтали о таком правительстве, о таком премьере мечтала и заслуживает наша страна?"

Глава армян Европы забывает хорошую фразу - каждый народ получает то правительство, которое заслуживает. А еще есть прекрасная пословица - за что боролся, на то и напоролся. Обе эти "народные мудрости" прекрасно подходят к сложившейся в Армении ситуации.

Зульфугар Ибрагимов