В позорной команде Никола Пашиняна появился "малыш" - ФОТО
В команде нового премьера Армении Никола Пашиняна продолжаются неадекватные назначения.
На днях глава его Аппарата Эдуард Агаджанян назначил себе советника. Его советником стал фактически мальчишка в возрасте 21 год. Мальчик был активистом возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" и "заслужил" высокую должность самозабвенным участием в митингах и пикетах.
Желание Пашиняна отблагодарить соратника понятно, а как же Армения? Государственному вправлению, вообще-то, нужны профессиональные и опытные политики, экономисты, управленцы, люди, знающие дело. В новом правительстве их практически нет. Зато теперь есть дети.
Примечательно, что назначение Тиграна Мугнецяна состоялось как раз в День защиты детей - 1 июня.
Конечно, 21 год это уже, вроде бы, совершеннолетний. Почти. А вот в ряде стран Латинской Америки, Африки и арабского Востока 21 год считается лишь верхней границей завершения подросткового возраста. Если в Армении Тигран уже три года считается взрослым, то в Египте или Никарагуа, например, он только начал бы взрослую жизнь.
Ну да ладно, оставим возраст в покое. Возможно, у мальчика есть много других заслуг и талантов, сделавших его просто незаменимой кандидатурой на пост советника Аппарата премьер-министра Армении. Возможно.
Как написал глава Аппарата Агаджанян на своей странице в Facebook, Тигран - "оппозиционный активист, соратник "Гражданского договора", хороший друг нашей команды, несмотря на то, что ему всего 21 год". Он сообщил, что Мугнецян в школьные годы участвовал и побеждал в различных олимпиадах, с 11-ти лет участвовал в интеллектуальной телеигре "Что? Где? Когда?". Но и это еще не все. "В 18 лет в телешоу "Кто хочет стать миллионером?" достиг планки в 250 тыс. драмов и, четко оценив серьезность момента, решил остановиться на этом", - цитируют пост Агаджаняна армянские СМИ.
Глава Аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян со своим помощником
Все. Как говорится, тушите свет... Интересно, сами новоиспеченные армянские чиновники, тот же малопригодный к своей должности Эдуард Агаджанян, слышат себя?
Агаджанян, возможно, и не увидел во всем этом маразма, но журналисты это заметили и поинтересовались у него, что такого может насоветовать инфантильный победитель школьных олимпиад Аппарату премьера Армении?
Не моргнув глазом, Агаджанян заявил "он уже оказывает мне большую помощь", не вдаваясь в подробности. А также порадовал, что кроме Мугнецяна он назначил еще двух помощников, активистов "Гражданского договора".
Имена этих двух помощников не называются. Наверное, чтобы пощадить измученное сюрпризами нового правительства армянское общество.
Зульфугар ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!