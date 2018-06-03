В позорной команде Никола Пашиняна появился "малыш" - ФОТО

В команде нового премьера Армении Никола Пашиняна продолжаются неадекватные назначения.

На днях глава его Аппарата Эдуард Агаджанян назначил себе советника. Его советником стал фактически мальчишка в возрасте 21 год. Мальчик был активистом возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" и "заслужил" высокую должность самозабвенным участием в митингах и пикетах.

Желание Пашиняна отблагодарить соратника понятно, а как же Армения? Государственному вправлению, вообще-то, нужны профессиональные и опытные политики, экономисты, управленцы, люди, знающие дело. В новом правительстве их практически нет. Зато теперь есть дети.

Примечательно, что назначение Тиграна Мугнецяна состоялось как раз в День защиты детей - 1 июня.

Конечно, 21 год это уже, вроде бы, совершеннолетний. Почти. А вот в ряде стран Латинской Америки, Африки и арабского Востока 21 год считается лишь верхней границей завершения подросткового возраста. Если в Армении Тигран уже три года считается взрослым, то в Египте или Никарагуа, например, он только начал бы взрослую жизнь.

Ну да ладно, оставим возраст в покое. Возможно, у мальчика есть много других заслуг и талантов, сделавших его просто незаменимой кандидатурой на пост советника Аппарата премьер-министра Армении. Возможно.

Как написал глава Аппарата Агаджанян на своей странице в Facebook, Тигран - "оппозиционный активист, соратник "Гражданского договора", хороший друг нашей команды, несмотря на то, что ему всего 21 год". Он сообщил, что Мугнецян в школьные годы участвовал и побеждал в различных олимпиадах, с 11-ти лет участвовал в интеллектуальной телеигре "Что? Где? Когда?". Но и это еще не все. "В 18 лет в телешоу "Кто хочет стать миллионером?" достиг планки в 250 тыс. драмов и, четко оценив серьезность момента, решил остановиться на этом", - цитируют пост Агаджаняна армянские СМИ.

Глава Аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян со своим помощником

Все. Как говорится, тушите свет... Интересно, сами новоиспеченные армянские чиновники, тот же малопригодный к своей должности Эдуард Агаджанян, слышат себя?

Агаджанян, возможно, и не увидел во всем этом маразма, но журналисты это заметили и поинтересовались у него, что такого может насоветовать инфантильный победитель школьных олимпиад Аппарату премьера Армении?

Не моргнув глазом, Агаджанян заявил "он уже оказывает мне большую помощь", не вдаваясь в подробности. А также порадовал, что кроме Мугнецяна он назначил еще двух помощников, активистов "Гражданского договора".

Имена этих двух помощников не называются. Наверное, чтобы пощадить измученное сюрпризами нового правительства армянское общество.

Зульфугар Ибрагимов