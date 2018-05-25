Команда Пашиняна жестоко подставила премьера Армении

Накануне избрания Никола Пашиняна премьер-министром председатель РПА провел тайное совещание с соратниками и произнес на нем "историческую" фразу. "Никол в ближайшее время окажется в сложном положении из-за своего окружения", - сказал Саргсян перед тем, как продиктовать текст заявления республиканской фракции о готовности обеспечить голоса оппозиционеру.

Серж как в воду глядел.

"В команде Никола Пашиняна царил серьезный кадровый голод, и во время назначений обсуждались многие другие варианты: до назначения Артака Зейналяна министром юстиции этот пост предложили Эдмону Марукяну, однако последний не согласился, аргументируя тем, что в парламенте он проделает более серьезную работу для их команды. Однако, как сообщают наши источники, его долгосрочной целью был пост генерального прокурора. Начальнику государственной контрольной службы Давиду Санасаряну также предложили пост председателя Комитета госдоходов, но он не согласился. Секретарь Совбеза Армен Григорян хотел занять должность в экономическом блоке, но не получилось. В команде также есть опасения в связи с "заменяющим составом". Если кто-то из министров не справится, то необходимо назначить нового человека, а много новых компетентных кадров нет", - пишет газета "Грапарак", раскрывая некоторые подробности дележа должностей между членами пашиняновского окружения.

Никол Пашинян, как вождь революционных масс, понятное дело, раздавал посты своим соратникам в зависимости от их заслуг лично перед ним и степени оппозиционности. Все, кто находился с ним на трибунах во время митингов и кто помогал нести мегафон, стали министрами и главами ведомств. В основном это люди некомпетентные, занимавшиеся совсем другими родами деятельности или не занимавшиеся ничем.

Назначения нового премьера Армении продолжают вызывать вопросы. Как отмечают с недоумением наблюдатели, Никол Пашинян раздает должности направо и налево, совершенно не считаясь с нюансами и спецификой того или иного поста, а также с простейшими нормами самого же армянского законодательства.

Так, на пост главы Государственной контрольной службы назначен человек, находящийся в данное время под следствием. Это нонсенс.

Речь об оппозиционном активисте Давиде Санасаряне, который продолжает оставаться обвиняемым по возбужденному два года назад уголовному делу в отношении теракта группировки "Сасна црер".

Как известно, дело саснацреровцев не закрыто, суд уже дважды отклонил ходатайство об их освобождении, а сторонники и родные членов группировки продолжают акции протеста. То есть, уголовное дело остается в силе, и все фигурирующие в нем лица остаются на своих местах. В том числе Санасарян.

Прикажи Пашинян закрыть дело и освободить членов "Сасна црер", ситуация выглядела бы по-другому, но он опасается этого шага, предвидя проблемы для своей власти и ссылаясь на поиски правовых механизмов. Пока же расследование продолжается, и хотя Санасарян и освобожден из-под ареста, уголовное преследование в его отношении не прекращено.

Не менее неадекватно ведут себя депутаты фракции "Елк", оставшиеся в парламенте. Происходящие там перипетии говорят о том, что Пашинян не способен контролировать собственную партию, члены которой возжелали должностей и позабыли о выполнение долга. Как же он будет контролировать целую страну?

Как пишет "Голос Армении", новобранец из "Елка", следующий после Никола Пашиняна по рейтинговому списку Ален Симонян, побыв в депутатах один день, вечером того же дня решил отказаться от депутатского мандата. Сам Симонян отметил, что, выбирая между двумя мандатами - депутата НС и члена Совета старейшин Еревана, - он отдал предпочтение второму. За перечисленными Аленом Симоняном городскими проблемами, ради решения которых он намерен остаться в столичном авагани, явно проглядывается его стремление стать мэром Еревана, пишет издание. Это тем более очевидно, если учесть, что в беседе с журналистами в НС он без ложной скромности заявил, что не откажется от поста градоначальника, если ему поручит партия.

Однако все вышло не так, как планировалось. Теперь уже бывший член Совета старейшин Еревана Симонян подставил своего босса. Жажда власти оказалась сильнее ответственности за "общее дело", и молодой человек самовольно заявил о сложении с себя депутатских полномочий, не посоветовавшись с боссом и поставив того в дурацкое положение. Сделано все было не по форме, чем воспользовался мэр Тарон Маркарян, провернувший хитроумную комбинацию и лишивший конкурента членства в Совете старейшин. Теперь Николу Пашиняну приходится оправдываться за очередного члена своей команды. Ведь, как не крути, а выходит, что человек Саргсяна переиграл его кадры.

В настоящее время фракция "Елк" остается без руководителя. Занять это место согласна соратница Пашиняна Лена Назарян. Ее имя назвал Ален Симонян, которому, заметим, пока что не удалось избавиться от мандата.

Правая рука Пашиняна Эдмон Марукян, как уже отмечалось выше, нацелился на пост генпрокурора и интересы партии в парламенте его сейчас мало занимают. Пока что удерживающийся на должности нынешний генпрокурор Давтян, тем не менее, может лишиться поста в любой момент, и Марукян хочет быть, как завидный жених, к этому моменту совершенно свободен и не связан никакими обязательствами.

Как видно, большинство членов команды Пашиняна использовали его как трамплин для осуществления личных намерений. Каждый уже начал собственную игру, совершенно не считаясь с тем, что подставляют руководителя партии и премьер-министра. А команда, что не говори, является лицом руководителя правительства, возможно, во всей этой компании являющегося единственным, кто все еще верит в миражи.

Зульфугар Ибрагимов